Consumo 4.0: la obsesión por el mundo virtual ahora revaloriza la experiencia de compra en tiendas físicas

El shopping center revive de la mano de la Generación Z, que lo elige para actividades que luego reproduce en redes sociales. Decrece entre los más jóvenes el entusiasmo por adquirir productos online.

Paradoja. La experiencia de compra real está revalorizada. Es materia prima de videos en las redes sociales.

La profecía del apocalipsis del retail , que durante la última década vaticinó la desaparición definitiva de los centros comerciales ante el avance imbatible del comercio electrónico , parece haber encontrado un límite infranqueable en el comportamiento de la Generación Z .

Lejos de abandonar las estructuras de cemento y vidrio, los jóvenes nacidos entre mediados de los noventa y principios de la década de 2010 están protagonizando un retorno masivo a las tiendas físicas , aunque bajo premisas radicalmente distintas a las de sus predecesores.

Esta nueva paradoja comercial establece que, cuanto más tiempo pasan los individuos sumergidos en entornos virtuales, más valor adquiere la experiencia presencial como moneda de cambio social.

La obsesión por lo virtual no llegó a matar a la tienda física. Por el contrario, la está dotando de una nueva mística y una relevancia cultural que no tenía desde los años ochenta.

Asoma una paradoja contundente: compramos en el mundo real para existir en el mundo virtual . Y en ese cruce de caminos, el comercio físico está recuperando su época de mayor esplendor.

Las marcas de vanguardia entienden que su mayor activo no es el stock de mercadería que guardan en el depósito, sino la capacidad de sus espacios para convertirse en escenario del próximo video viral de su cliente.

La compra como una performance para las redes sociales

Para esta nueva generación, el acto de compra ya no es una simple transacción de bienes por plata, sino una performance coreografiada para ser documentada, editada y compartida en plataformas como TikTok e Instagram, y otra menos conocida en Argentina como BeReal.

El fenómeno, que analistas de firmas globales como McKinsey & Company y Boston Consulting Group bautizaron como la “economía de la experiencia documentada”, revela que el centro comercial ya dejó de ser un mercado para convertirse en un estudio de producción de contenidos a cielo abierto.

La lógica es circular y sorprendente: el joven descubre un producto a través de un algoritmo personalizado en su teléfono móvil, pero busca la tienda física para validar esa identidad digital.

No basta con recibir un paquete de Amazon o Mercado Libre en la puerta de casa; la verdadera gratificación reside en el ritual de la visita, el contacto con las texturas, la iluminación diseñada para favorecer la cámara frontal del smartphone y, fundamentalmente, la posibilidad de generar un haul (videos donde se muestran productos recién comprados) o un video de tipo “Get Ready With Me” (influencers que comparten su rutina de preparativos) que otorgue estatus dentro de su comunidad virtual.

Esta tendencia obliga a los desarrolladores inmobiliarios y a las grandes marcas de retail a repensar la arquitectura de sus espacios. Ya no se trata de optimizar el flujo de personas para que vean la mayor cantidad de productos posible, sino de crear momentos “Instagrammeables” que funcionen como imanes estéticos.

Las tiendas que están liderando la recuperación económica en 2026 son aquellas que eliminaron las barreras entre el probador y la pasarela, integrando espejos con inteligencia artificial y realidad aumentada que permiten probarse prendas virtualmente mientras se graba un contenido para redes, unificando ambos mundos en una sola acción.

La resurreción del mundo phygital

El concepto de “phygital” (el híbrido entre físico y digital), que alguna vez fue un término de nicho en el marketing técnico, es hoy la columna vertebral de la estrategia de gigantes como Inditex, Nike y Sephora.

Estas compañías comprendieron que la tienda física ofrece algo que el ecommerce no puede replicar: la llamada fricción positiva.

Mientras que la venta online busca eliminar todos los obstáculos para que el usuario compre con un solo click, la nueva presencialidad busca que el cliente permanezca, interactúe y socialice.

Para un joven en ciudades como Buenos Aires, San Pablo o Nueva York, el centro comercial es hoy el nuevo espacio público, su centro de reunión social con el valor añadido de la curaduría de marcas.

La recuperación de los centros comerciales no se explica por la necesidad de comprar productos que siguen estando a un click de distancia, sino por la búsqueda de una identidad social tangible.

Tras años de vivir gran parte de su educación y vida social a través de pantallas, especialmente después de los cambios de hábitos globales de la última década, los jóvenes están redescubriendo ahora el placer de lo analógico.

Sin embargo, no lo hacen rechazando la tecnología, sino integrándola. El uso de herramientas de geolocalización y notificaciones push permite que, al entrar a un shopping, el usuario reciba ofertas personalizadas basadas en sus búsquedas de Google o sus interacciones en YouTube, creando un puente entre sus deseos virtuales y la disponibilidad física.

Este modelo, que los expertos del marketing denominan de omnicanalidad reversa, es el que está salvando las cuentas de resultados de empresas que hace cinco años se consideraban obsoletas.

En regiones como América Latina, donde el crecimiento de las fintech permitió bancarizar a millones de jóvenes, el consumo en tiendas físicas viene mostrando una fuerte resiliencia.

Las marcas nativas digitales, que nacieron exclusivamente en la web, están abriendo locales físicos a un ritmo récord. Este movimiento, conocido como clicks-to-bricks (del click al ladrillo), responde a una realidad ineludible: el costo de adquirir un cliente nuevo en redes sociales se disparó debido a la saturación publicitaria.

En cambio, una vitrina bien ubicada en un centro comercial de alto tráfico funciona como una pantalla publicitaria viviente que, además, genera ingresos directos.

Los cines y las tiendas por departamento tradicionales están cediendo espacio a concept stores, estudios de tatuajes, cafeterías de especialidad con diseños disruptivos y áreas de gaming, donde se organizan actividades en vivo.

La Generación Z busca la exclusividad de lo que ocurre en el momento. Fenómenos como los pop-up stores (tiendas temporales que aparecen y desaparecen en semanas) juegan con el miedo a perderse de algo, impulsando a los jóvenes a visitar los centros comerciales de manera recurrente para no quedar fuera de la conversación digital.

El shopping center como validador de la realidad virtual

Si un producto se vuelve viral en TikTok, la carrera no es para comprarlo online, sino para encontrarlo en la tienda, registrar el hallazgo y ser el primero en mostrarlo.

Paradójicamente, el uso intensivo de redes sociales generó entre los jóvenes, y otros no tanto, una necesidad de probar que uno “estuvo ahí".

El ticket de compra físico, la bolsa de diseño de una marca específica y la selfie frente al espejo del local son pruebas de vida en el mundo real que validan la existencia digital.

La Generación Z ha rescatado al centro comercial de la irrelevancia al dotarlo de un nuevo propósito: ser el validador de su realidad.

El fenómeno no es exclusivo de la moda o la cosmética. La electrónica y el equipamiento tecnológico también ven este repunte. Los jóvenes prefieren probar los dispositivos, sentir el peso de una cámara o la respuesta táctil de un teclado antes de realizar la inversión, documentando el proceso de unboxing (abrir la caja) presencial ante sus seguidores.

La figura del vendedor ha evolucionado también hacia la de un asesor de experiencias, alguien que entiende tanto de las especificaciones técnicas del producto como de las tendencias estéticas que dominan la conversación online. El personal de las tiendas más exitosas hoy actúa casi como un facilitador de contenidos para los clientes.