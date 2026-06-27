Creó un imperio millonario, lo acusaron de fraude y se salvó gracias a Whitney Houston: la historia de Clive Davis

Un ejecutivo transformó el negocio del entretenimiento, se enfrentó a un fuerte escándalo y encontró el rumbo con una estrella mundial.

Clive Davis fue uno de los nombres más influyentes de la industria discográfica de Estados Unidos. A lo largo de más de 50 años, impulsó las carreras de estrellas que marcaron distintas generaciones y construyó una fortuna millonaria que lo posicionó entre los ejecutivos más exitosos del sector.

De todas formas, su recorrido no estuvo exento de crisis, en la década de 1970 quedó envuelto en una controversia que amenazó con terminar con su trayectoria . Por suerte para él, una serie de decisiones estratégicas y su apuesta por nuevos talentos le permitieron alcanzar una segunda etapa aún más exitosa .

Clive Jay Davis nació el 4 de abril de 1932 en Brooklyn, Nueva York. Antes de convertirse en una figura fundamental de la música, desarrolló una formación académica muy sólida. Se graduó en la Universidad de Nueva York y luego obtuvo una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad de Harvard .

Su ingreso al negocio musical se dio de manera inesperada. Tras trabajar como abogado, llegó a Columbia Records a través de vínculos profesionales con CBS. En sus primeros años dentro de la compañía ocupó funciones legales, pero pronto escaló posiciones hasta convertirse en presidente del sello en 1967 .

Ese mismo año asistió al Festival Pop de Monterey, un evento que reunió a artistas como Jimi Hendrix, The Who y Janis Joplin, esa experiencia cambió su visión del mercado. Mientras que muchas compañías seguían enfocadas en géneros tradicionales, Davis entendió que el rock sería el gran motor comercial de la industria.

Bajo su conducción, Columbia incorporó o fortaleció las carreras de figuras como Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Aerosmith, Chicago y Earth, Wind & Fire. La estrategia impulsó las ventas de la compañía y consolidó su reputación como un verdadero descubridor de talentos.

De la cima a la acusación de fraude: el conflicto con Columbia

El éxito parecía acompañar a Davis hasta que en mayo de 1973 Columbia Records decidió despedirlo. La empresa lo acusó de haber destinado u$s94.000 de fondos corporativos a gastos personales, entre los cuales figuraban remodelaciones en su departamento y celebraciones familiares. Ajustada por inflación, esa cifra equivale a u$s700.000 actuales. Davis rechazó las acusaciones y sostuvo que lo inculparon por una disputa interna.

Dos años después, en 1975, admitió una infracción de impuestos por gastos vacacionales valuados en u$s8.800 y como resultado, pagó una multa de u$s10.000. Para muchos ejecutivos, una situación semejante habría significado el final de la carrera, pero Davis tomó otro camino y en 1974 asumió el control de Bell Records y la transformó en Arista Records, una compañía que terminaría convirtiéndose en una de las más exitosas del mercado estadounidense.

Whitney Houston: su más grande éxito

Si hubo una artista que definió la segunda etapa profesional de Clive Davis, esa fue Whitney Houston. El ejecutivo la contrató en 1983 cuando apenas tenía 19 años, desde el principio participó activamente en la selección de repertorio, productores y estrategia artística. El álbum debut de Houston llegó en 1985 y se convirtió en un fenómeno mundial, el disco incluyó tres sencillos que alcanzaron el número uno en Estados Unidos: "Saving All My Love for You", "How Will I Know" y "Greatest Love of All".

Su relación profesional continuó durante décadas y uno de los momentos más emblemáticos se dio con la banda sonora de "El Guardaespaldas", cuando surgieron dudas sobre la extensa introducción a capela de "I Will Always Love You", pero Davis respaldó la decisión de mantenerla intacta.

La cual fue muy acertada, la canción se transformó en uno de los mayores éxitos de los años noventa y en una de las grabaciones más famosas de la historia de la música.

Whitney Houston El Guardaespaldas HBO Max Whitney Houston fue su mayor descubrimiento. Gentileza - HBO Max

Además de Houston, Davis también fue clave en el crecimiento de artistas como Alicia Keys, Santana, Aretha Franklin, Barry Manilow, Patti Smith y Dionne Warwick. También apoyó el nacimiento de sellos como LaFace Records y Bad Boy Records, fundamentales para la expansión del R&B y el hip hop.

Fortuna de millones: el patrimonio de Clive Davis

Al momento de su fallecimiento, el 22 de junio de 2026, Clive Davis tenía una fortuna estimada en u$s600 millones. Gran parte de ese patrimonio provino de su participación en compañías discográficas, de hecho, uno de los movimientos más rentables fue la creación de J Records en el año 2000. BMG financió el proyecto con u$s150 millones y, según diversas estimaciones de la industria, Davis conservó el 50% de la empresa.

Instantáneamente el sello obtuvo resultados positivos gracias al éxito de Alicia Keys y otros artistas. Cuando la participación fue adquirida posteriormente, los especialistas calculan que la operación pudo haberle generado alrededor de u$s150 millones. A eso se le sumaron ingresos dw Arista, acuerdos con LaFace y Bad Boy Records, bonificaciones ejecutivas y participaciones en proyectos multimillonarios.

Fuera de la música también acumuló activos, ya que tenía propiedades de lujo en Manhattan y Westchester, además de una colección de arte valuada entre u$s100 millones y u$s200 millones, con obras de Pablo Picasso, Andy Warhol y Damien Hirst. Su visión para los nuevos talentos y su habilidad para los negocios convirtieron a Clive Davis en uno de los ejecutivos más ricos e influyentes que tuvo la industria del entretenimiento.