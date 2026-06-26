El reconocido actor que cayó en la indigencia y vive en su auto gracias a u$s10.000 de regalías

El actor estadounidense se enfrenta a un duro presente y se mantiene solo por una película que hizo en el 2003.

Durante años, su cara apareció en algunas de las películas más populares de Hollywood y compartió elenco con figuras de primer nivel. De todas formas, tras una serie de conflictos legales, ingresos cada vez menores y problemas administrativos, su vida cambió por completo .

La situación salió a la luz en junio de 2026, cuando recuperó la libertad tras permanecer 16 días detenido en Florida . Esa misma noticia fue la que reveló que vive un presente muy distinto del que muchos imaginaban para una persona con una carrera de casi 40 años en la industria.

Faizon Love construyó una extensa trayectoria en Hollywood a lo largo de 40 años. Nacido en Cuba y criado en Estados Unidos, comenzó su carrera artística a fines de los años 80 con apariciones en televisión y rápidamente encontró su lugar en el género de la comedia .

Uno de sus primeros trabajos llegó en 1988 con la serie " L.A. Friday ", pero su salto a la fama ocurrió en 1995, cuando interpretó a Big Worm en la película "Friday ", una producción dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Ice Cube y Chris Tucker.

Ese mismo año se incorporó a la sitcom "The Parent 'Hood", donde se mantuvo hasta 1998. Con el paso de los años, amplió su currículum con participaciones en películas y series que consolidaron su nombre dentro del cine estadounidense.

Su mayor reconocimiento internacional apareció en 2003 gracias a "Elf", la exitosa película navideña protagonizada por Will Ferrell y Zoey Deschanel. Ahí interpretó al gerente de la tienda Gimbels, un personaje que a pesar de ser secundario, quedó grabado en la memoria de millones de espectadores.

Posteriormente formó parte de otras producciones exitosas y su última participación conocida en la pantalla fue en 2023, con la película "The Last Stop in Yuma County".

Faizon Love Aunque estuvo en varias producciones exitosas, ahora enfrenta un duro presente. Gentileza - Prime Video

De recaudar millones a ganar u$s13.000 en cinco años

La actualidad económica del actor sorprendió a gran parte del público, ya que, durante una audiencia judicial celebrada en junio de 2026, trascendió que sus ingresos se redujeron de manera drástica. Según la documentación presentada ante la Justicia, Love aseguró haber percibido apenas u$s13.000 en los últimos cinco años y no haber registrado ingresos durante el último año completo.

Su abogado, Glen Lansky, explicó que la principal fuente de dinero del actor proviene de las regalías de "Elf", que le generan aproximadamente u$s10.000 por año. La situación se agravó cuando el propio defensor reveló que Love llegó a vivir dentro de un auto modelo 1999 durante un mes.

El abogado describió ese escenario con la frase: "Era indigente. Vivía en su coche". Actualmente, la intención de su entorno es que Love pueda volver a vivir en California y reinstalarse en la industria audiovisual para conseguir nuevos proyectos, ya sea como actor o como guionista.

Perder dinero millones quiebra bancarrota A sus problemas de dinero, se le suman conflictos legales. Freepik

Los problemas legales del actor y el plan de su abogado

La crisis financiera se reveló tras un conflicto judicial por una deuda de manutención infantil. Faizon Love permaneció detenido durante 16 días en la cárcel del condado de Hillsborough, en Tampa, Florida, acusado de desacato al tribunal por incumplir pagos que acumulaban una deuda de u$s250.000.

El conflicto involucra a Tiffany Lee, una mujer residente en Tampa con quien comparte un hijo. Según los registros judiciales, el actor no cumplió con las obligaciones económicas establecidas por la Justicia. El arresto se concretó el 16 de junio de 2026 luego de que no asistiera a una audiencia celebrada en abril. Aunque argumentó una emergencia médica, el juez dispuso que debía entregarse para cumplir una condena inicial de 90 días.

Tras pasar 16 días en la cárcel Orient Road, recuperó la libertad y compareció ante la Justicia vestido con uniforme penitenciario rojo y en silla de ruedas. Los inconvenientes judiciales tampoco son nuevos, ya que en marzo de 2017 fue arrestado en Ohio tras una discusión con un empleado de valet parking de 24 años en el aeropuerto internacional John Glenn Columbus. Las autoridades sostuvieron que lo tomó del cuello y lo empujó durante un altercado por el cobro del estacionamiento.

El caso concluyó con una multa de u$s500 y una condena de 180 días de prisión, tras declararse bajo la modalidad no contest, una figura legal que no admite culpabilidad, pero tampoco la rechaza.

A eso se le sumó una demanda presentada en 2024 por una empleada de un hotel Sheraton de San Diego, quien aseguró que Love reaccionó de forma agresiva cuando le informaron que no había habitaciones disponibles, revoleó un lector de tarjetas y le provocó lesiones, entre ellas una conmoción cerebral.

Ahora, el abogado busca encaminar la situación, el actor deberá presentar toda su documentación financiera actualizada para evitar un nuevo encarcelamiento.

La estrategia apunta a que vuelva a California, se apoye en un amigo que actualmente cubre parte de sus gastos y retome los vínculos profesionales que aún conserva en Hollywood. Según reveló su representante legal, incluso perdió un papel en una película reciente debido a que permanecía detenido.