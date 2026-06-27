La aerolínea que nació en la pandemia, se declaró en quiebra y echó a todos sus empleados por videollamada

Una compañía británica sufrió una caída que no se veía venir y tuvo que tomar una decisión que generó fuertes críticas.

La industria aeronáutica está pasando por un momento muy complicado durante 2026. Ya son muchos los mercados en los que aparecieron empresas con dificultades financieras , suspensión de operaciones y procesos de insolvencia que pusieron en alerta tanto a trabajadores como a clientes.

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En medio de esta situación, un caso llamó especialmente la atención en Europa. Se trata de una firma dedicada exclusivamente al transporte de mercancías que surgió en plena emergencia sanitaria mundial, logró expandirse en pocos años, pero terminó bajo la administración judicial tras una caída económica abrupta .

Tuvo un inicio prometedor, pero no duró tanto tiempo

European Cargo empezó sus actividades en abril de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 alteró al mundo entero, especialmente el funcionamiento habitual del transporte aéreo. Su creación se debió a la necesidad urgente del Reino Unido de trasladar equipos de protección personal desde Malasia hacia territorio británico.

La empresa operaba bajo el paraguas de European Aviation Air Charter y recurrió a aeronaves Airbus A340-600 , modelos que anteriormente habían sido utilizados para vuelos de pasajeros. En aquella primera etapa, los aviones fueron adaptados de manera temporal para transportar mercadería dentro de la cabina, algo que en el sector se conoce como " preighter ".

La formalización de la compañía llegó en diciembre de 2020, cuando European Cargo Ltd. quedó registrada oficialmente en Inglaterra y Gales. A partir de febrero de 2021, los Airbus empezaron a incorporarse al registro británico.

La expansión siguió en 2022, cuando la empresa inició la conversión permanente de su flota para operaciones exclusivas de carga. Ese mismo año recibió respaldo económico de la firma logística estadounidense Priority 1.

La certificación europea para los primeros cargueros llegó en diciembre de 2022 y gracias a ese avance, la compañía fortaleció su presencia internacional y abrió nuevas conexiones comerciales. En abril de 2023 incorporó una ruta entre Bournemouth y Chengdu, en China.

También desarrolló vuelos chárter para transportar pescado fresco desde Harstad, en Noruega, hacia Heathrow. Más adelante, en marzo de 2026, inauguró una base en el Aeropuerto Internacional de Teesside con cinco frecuencias semanales hacia Ürümqi, en China.

Aeropuerto viaje estrés Su momento más próspero fue durante la pandemia global. Magnific

Los motivos de la bancarrota de la aerolínea

Las señales de alarma aparecieron durante mayo de 2026, específicamente el 19 de ese mes, cuando European Cargo suspendió sus operaciones y empezó a preocupar al sector aéreo.

El 3 de junio de 2026 llegó la confirmación oficial, cuando la compañía entró en un proceso de insolvencia en el Reino Unido y quedó bajo la supervisión de Teneo Financial Advisory Limited. Como parte del procedimiento, fueron designados como administradores conjuntos Stuart Morris, Robert Fishman y David Soden.

Hasta el momento de la intervención, la empresa no explicó públicamente cuáles fueron las causas específicas que provocaron su colapso financiero. Tampoco detalló si intentará una reestructuración para continuar operando o si avanzará hacia una liquidación definitiva.

La situación llama la atención porque European Cargo había conseguido construir un modelo de negocio muy particular en el rubro del transporte aéreo de mercancías.

Además, había logrado establecer rutas regulares hacia ciudades de China, Austria, Noruega y distintos puntos del Reino Unido, pero a pesar de esa expansión, el deterioro económico terminó por llevar a la empresa a concurso de acreedores.

El caso se sumó a otros episodios recientes que afectaron al sector durante 2026, entre ellos las dificultades de Spirit Airlines, Magnicharters, Joy Air, Zenith Aviation, AlpAvia y H-Bird.

Aeropuerto Los trabajadores se enteraron de la situación de la peor manera. Imagen: Freepik

Gran polémica: los despidos por videollamada

La crisis financiera tuvo un fuerte impacto sobre los trabajadores de la compañía, ya que tras conocerse la insolvencia, surgieron denuncias por la forma en que se comunicaron algunos despidos. Según lo que publicó el medio británico "Daily Echo", al menos dos empleados afirmaron haber sido desvinculados mediante una videollamada a través de Microsoft Teams.

La modalidad generó críticas y, si bien hasta ahora no trascendió el número total de trabajadores alcanzados por las medidas adoptadas después del concurso de acreedores, tampoco se informó oficialmente cuántos puestos podrían perderse de manera definitiva.

Mientras los administradores analizan el futuro de European Cargo, los empleados permanecen a la espera de los detalles sobre indemnizaciones, continuidad laboral y eventuales planes de reestructuración. Este es uno de los casos más sorprendentes del sector aéreo en 2026, marcado por una quiebra inesperada y una mala decisión que impactó en los trabajadores.