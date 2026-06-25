Adiós a las botellas de plástico: el nuevo invento que se volvió furor en internet y usan todas las celebridades

El consumo de agua es fundamental y ahora quedó en la mira de los dispositivos de bienestar actuales. En ese escenario apareció un invento que implementa filtrado con sensores y conexión con el celular, pensado para reemplazar los envases descartables que tanto contaminan y sumar un mejor control sobre la hidratación diaria .

El producto ya se volvió viral en redes sociales y medios tecnológicos por su enfoque integral. Entre sus principales usuarias se encuentra la famosa actriz Millie Bobby Brown , quien ya se convirtió en la imagen de esta nueva generación de botellas inteligentes y ecológicas.

La propuesta Brita Larq iQ surge como una evolución dentro del segmento de botellas reutilizables, cuyo funcionamiento se basa en la unión de un sistema de filtrado de agua y una tapa con sensores que se conecta a una aplicación móvil.

El dispositivo registra en tiempo real la cantidad de líquido consumido y a partir de esa información, la app cruza datos personales como peso, edad y género para calcular una meta diaria de hidratación adaptada a cada usuario.

También permite sumar manualmente otras bebidas ingeridas durante el día, como café o té, con el fin de completar un registro más preciso del consumo total. A simple vista, el producto se presenta como una botella térmica, pero está fabricada en acero inoxidable con doble pared, lo que le permite mantener líquidos fríos hasta 24 horas. Se ofrece en capacidades de 680 mililitros y 1 litro, e incorpora un asa desmontable para su traslado.

Uno de sus puntos más únicos está en el sistema de purificación, el filtro interno reduce hasta un 98% de impurezas, cloro y compuestos químicos como PFAS, según mediciones técnicas del fabricante. Cada cartucho tiene una vida útil de 150 litros, equivalente a unas ocho semanas de uso continuo.

La tapa incorpora además tecnología de luz UVC, sistema que elimina el 99,99% de bacterias como la E. coli y ejecuta ciclos automáticos de limpieza cada dos horas para mantener el interior del envase en perfectas condiciones. A través de la app, el usuario recibe alertas que le sugieren tomar agua según sus hábitos diarios, con ajustes automáticos según la información ingresada.

BRITA LARQ iQ La botella tiene varios componentes que se pueden comprar por separado para que el usuario los combine como quiera. Gentileza - BRITA

Qué incluye cada kit: precios y accesorios

El sistema Brita Larq iQ se comercializa bajo un formato modular que permite comprar cada componente por separado o en conjunto. La empresa vende la botella en distintos kits, el básico cuesta u$s116 o u$s124 dependiendo si se elige la opción de 23 onzas o el de 34 onzas, respectivamente y se ofrece en distintos colores como negro, blanco, verde y beige.

También existe una edición especial por la primavera en Estados Unidos que se vende en color amarillo o naranja. Ninguno de sus componentes cambia, pero el precio es un poco más elevado, costando u$s119 la versión de 23 oz y u$s129 la de 34 oz. Para quienes quieren algo más grande, está la opción de la jarra llamada LARQ Pitcher PureVis, que también cuenta con su propio filtro y cuesta u$s139, solo disponible en azul o blanco.

Cabe destacar que la empresa también vende filtros adicionales en paquetes de tres unidades por u$s29,95, que están pensados para que los usuarios que ya cuentan con alguno de sus productos puedan extender el uso del sistema sin necesidad de reemplazar toda la estructura.