Tenía u$s18 millones en el banco, sufrió un derrame y la dejaron en la ruina: la historia de Sharon Stone

La estrella de Hollywood atravesó un quiebre médico, pérdidas financieras y un proceso de reconstrucción personal que todavía genera impacto.

La estrella de Hollywood reconstruyó su carrera tras años de rehabilitación y un largo proceso de regreso a la vida pública.

Sharon Stone es uno de esos nombres que quedó marcado en la historia del cine de los años 90. Con una presencia que combinaba carisma y una fuerte impronta en pantalla, logró posicionarse rápidamente entre las figuras más reconocidas de Hollywood . Al participar en producciones de renombre, pudo forjar un patrimonio millonario .

Su situación económica parecía sólida, con ingresos acumulados que la ubicaban entre las actrices mejor pagas de su generación. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando su vida personal y su salud comenzaron a atravesar un período crítico que cambió por completo el escenario.

Sharon Stone atravesó una hemorragia cerebral en 2001 que marcó un quiebre en su vida personal, profesional y financiera.

Stone comenzó su carrera con apariciones en televisión y pequeños roles en cine durante los años 80. Su perfil llamaba la atención, pero el reconocimiento masivo llegó más tarde, cuando logró consolidarse en producciones de gran alcance.

El punto más alto de su carrera se dio en la década del 90 , cuando participó en películas que la ubicaron como una figura central del cine de suspenso y drama. Ese período fue clave para construir su imagen pública y su patrimonio inicial.

Durante esos años, llegó a manejar contratos que incluían cifras elevadas y regalías por proyectos internacionales. Su nombre empezó a circular en la industria como sinónimo de éxito comercial y presencia mediática.

El delicado momento de salud de Sharon Stone

A comienzos de los 2000, la actriz sufrió un problema de salud grave: un derrame cerebral que la obligó a alejarse de la vida pública durante un tiempo prolongado. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El proceso de recuperación no fue inmediato. Stone debió atravesar tratamientos extensos y una rehabilitación que afectó su memoria, su capacidad de concentración y su ritmo de trabajo. En entrevistas posteriores, llegó a describir esa etapa como un momento de reconstrucción total. Mientras se alejaba de la pantalla, su situación financiera comenzó a complejizarse.

Parte de sus ingresos se vieron afectados y surgieron versiones sobre la pérdida de una suma importante de dinero acumulada en años anteriores.

sharon stone Durante su recuperación, la actriz denunció la pérdida de su patrimonio millonario y situaciones de vulnerabilidad económica. Instagram Sharon Stone

Siete años de recuperación y la pérdida de todo su dinero

Atravesó un período de aproximadamente siete años de recuperación, en los que también se habría producido un fuerte impacto económico. Stone llegó a declarar públicamente que contaba con alrededor de u$s18 millones en ahorros, cifra que luego se redujo de manera significativa tras gastos médicos, complicaciones legales y decisiones financieras que no siempre resultaron favorables.

El proceso no fue lineal. En algunos momentos volvió a trabajar de manera parcial, pero con menor intensidad que en sus años de mayor exposición. La industria también había cambiado, lo que dificultó su regreso a ciertos niveles de protagonismo.

La hemorragia cerebral que dejó a Sharon Stone en una situación de extrema fragilidad, algo que fue aprovechado durante su recuperación. En ese período, la actriz aseguró que su patrimonio de unos u$s18 millones desapareció de sus cuentas y que incluso bienes básicos figuraban a nombre de terceros, en medio de su larga rehabilitación y su imposibilidad de controlar sus finanzas.

Fortuna de millones: el patrimonio actual de Sharon Stone

En la actualidad, Sharon Stone tiene un patrimonio que ronda en torno a los u$s25 millones. Parte de sus ingresos proviene de apariciones en cine y televisión en los últimos años, además de participaciones en campañas publicitarias y proyectos especiales. Aunque ya no mantiene el mismo nivel de actividad que en los 90, sigue siendo una figura de referencia dentro de la industria.

El recorrido de Stone muestra una combinación de éxito, crisis y reconstrucción personal. Su historia no se limita a la fama ni al dinero, sino a un proceso más complejo que incluye salud, decisiones económicas y reinvención profesional.