Facturó u$s300 millones en 40 minutos: las cifras ocultas detrás de la fortuna de Floyd Mayweather

Money entendió el negocio como pocos, convirtiendo sus peleas en espectáculos que duraban meses y dejaban ganancias enormes.

Floyd Mayweather logró recaudar millones gracias a sus peleas, convirtiéndose en la cara más rentable del boxeo incluso después de retirarse como profesional. Tanto es así que adoptó el apodo de “ Money ” debido a su estatus de mejor deportista pago de todo el mundo en esa época.

Sus combates eran un show completo. Una performance que arrancaba el mismo día de la confirmación seguía durante la preparación y explotaba a la hora de subirse al ring. Cada bolsa que pasaba era superada por la siguiente consiguiendo una fortuna enorme que hoy en día resulta inalcanzable para sus colegas.

En Las Vegas o Dubái, los estadios se llenaban solo para ver a Floyd Mayweather desplegar su magia dentro del ring. Nunca se destacó por ser un noqueador como Mike Tyson, pero lo apodaban “The Pretty Boy” , ya que siempre terminaba cada combate con el rostro intacto .

Sumado a su característica arrogancia, el norteamericano ofrecía el paquete completo para los aficionados . Todo formaba parte de un espectáculo iniciado mucho antes del primer campanazo. Por supuesto, no hacía nada gratis, así que se llevaba una montaña de dinero por cada rival vencido.

Floyd Mayweather vs Oscar De la Hoya

En 2007, el mundo del boxeo se paralizó por el anuncio de esta pelea. Oscar De la Hoya era conocido como el Golden Boy y considerado el pugilista más popular del planeta. Por eso, se posicionó como el favorito del público para ganar el combate.

Por su parte, Floyd asumió el rol que más le gustaba y se transformó en el villano. Engreído, invicto y en el papel de retador, vendió la contienda como "la pelea que salvaría al boxeo". En ese momento, la disciplina se encontraba en un período de decadencia en cuanto a popularidad.

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El cinturón de campeón mundial de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo de De la Hoya estaba en juego. Finalmente, Mayweather se quedó con la victoria por fallo dividido tras 12 rounds.

Pero no fue solo eso: se llevó u$s25 millones y el evento recaudó u$s2.4 millones en Pay-Per-View. Además, sumó un extra de u$s19 millones de taquilla en el MGM Grand de Las Vegas.

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

Conocida como la "Pelea del Siglo", el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas volvió a ser el escenario de un choque histórico para Money. Acá no hubo nada de show, ambos se detestaban y querían ponerle fin al debate de quién era mejor.

La magnitud del combate era tal que tardó cinco años en concretarse por culpa del ego de ambos lados. Incluso provocó un hecho casi inédito en la televisión estadounidense. HBO y Showtime, eternos rivales por los derechos de transmisión, debieron unirse para la producción, un acuerdo con un solo antecedente en la historia.

Tras doce asaltos, los jueces vieron ganador de manera unánime a Money. Lo más importante para el oriundo de Michigan en este caso fue la bolsa: 60% para él y 40% para PacMan. El norteamericano se aseguró u$s180 millones en 36 minutos, una cifra histórica en todo el deporte.

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Floyd Mayweather vs. Conor McGregor

Tras vencer a Pacquiao, Floyd decidió colgar los guantes y retirarse como invicto. En ese entonces, fuera del boxeo había un nombre que parecía superar a Mayweather en arrogancia: Conor McGregor.

Como las bolsas de la UFC no se acercan ni de casualidad a las del pugilismo, el irlandés decidió retar al norteamericano. Tras varias insinuaciones públicas logró llamar su atención. Money aseguró que salía del retiro para solo darle una lección.

A diferencia de sus retos anteriores, el morbo de ver a dos "habladores" cara a cara fue clave para el negocio que impulsó el evento. Considerado por muchos como un circo, lo importante fue la ganancia que se llevaron ambos. Mayweather recibió cerca de u$s300 millones, mientras que McGregor se quedó con u$s100 millones.

Money tenía una ventaja clara en la disciplina, ya que el irlandés provenía de otro deporte. Sin transpirar ni despeinarse, obtuvo la victoria por nocaut técnico en el décimo asalto. Conor terminó completamente humillado y hasta cometió varias infracciones.

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Cuánto cobraría por las peleas contra Tyson y Pacquiao

Si hay dinero en juego, Floyd Mayweather no tiene problemas en subirse a un ring para sumar más millones a su cuenta. Aunque asumió el compromiso de pelear contra el youtuber Logan Paul, el público sueña con una revancha ante Manny Pacquiao o con verlo frente a otro histórico como Mike Tyson.

Distintas fuentes señalan un arreglo pactado para una exhibición contra Iron Mike, una cita sin cinturones en juego debido al retiro y la avanzada edad de ambos. El negocio le dejaría al de Michigan una suma de u$s14 millones.

La otra opción sobre la mesa es el esperado segundo capítulo contra Pacquiao. Al llevar un tiempo similar fuera de la actividad y tener edades parejas, el combate resultaría mucho más parejo y atractivo de ver.

Si la pelea se concreta, Mayweather ya tiene aseguradas dos ofertas comerciales: una tarifa fija de u$s50 millones si no se abren las ventas televisivas, o bien u$s35 millones y el 20% del total de los ingresos por PPV.