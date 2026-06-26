Cuesta u$s4.800 millones y dicen que está hecho con oro y huesos de dinosaurio: el misterio del yate más caro del mundo

La extravagante embarcación estuvo rodeada de incógnitas durante años. Las teorías iban desde las dudas sobre su existencia real hasta la verdadera identidad del magnate que la compró.

Gastar miles de millones en una embarcación parece una historia típica de la alta sociedad. Sin embargo, este caso logró desafiar toda lógica y se convirtió en una verdadera leyenda de internet. Lejos de ser un capricho tradicional de un multimillonario, el proyecto rompió con cualquier molde conocido.

A fuerza de rumores en redes y declaraciones oficiales, empezó a tomar forma una historia increíble. Se trata de un yate revestido de oro y platino , diseñado para un dueño misterioso que ostenta una de las fortunas más grandes del planeta.

Su tamaño es el de un yate chico, pero su valor quintuplica al de los modelos más grandes.

Grandes referentes de la alta sociedad, como Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, invirtieron fortunas para adquirir sus propias naves. Si bien estas embarcaciones sorprenden por su increíble lujo, no dejan de ser barcos tradicionales diseñados para disfrutar del mar en compañía de amigos y familiares.

El History Supreme, en cambio, no se parece en nada a los modelos más populares. De hecho, resulta pequeño en comparación con otros megayates , ya que solo mide 30 metros de eslora. Sin embargo, mientras que las naves que lo triplican en dimensiones cuestan unos u$s500 millones, esta obra cotiza en la astronómica cifra de u$s4.800 millones.

¿A qué se debe semejante diferencia de precio? La respuesta va más allá de los rumores que inundaron las redes. Su creador, Stuart Hughes, inició las obras en 2008 y completó el trabajo en 2011, pero el verdadero impacto se encuentra en los insólitos materiales elegidos para la construcción.

Tanto el casco como la cubierta y el interior están revestidos con más de 100.000 kilos de oro macizo, plata y platino. Incluso el ancla y las barandillas contienen estos metales preciosos. Por si fuera poco, el camarote principal incluye huesos de un esqueleto de Tiranosaurio Rex y fragmentos de meteoritos, un sello extravagante que Hughes ya había aplicado antes en un iPad personalizado.

Embed - Inside the $4.8 Billion History Supreme Yacht

¿Existe realmente? Qué se sabe sobre el lujoso yate

Si bien circulan algunas imágenes de la que sería la mayor obra de Hughes, ningún testigo directo confirmó su existencia ni su capacidad de navegación. Más allá del lujo extremo detallado por el diseñador, quedan preguntas muy simples que todavía no tienen respuesta.

El primer gran dilema es cómo logra flotar con semejante peso encima. Resulta difícil explicar de qué manera se distribuyeron el oro y las piedras preciosas para garantizar la estabilidad en el agua. Además, nadie lo vio navegar jamás, un detalle clave que alimenta el mito a diario.

Mover una estructura tan pesada exigiría un motor con una potencia descomunal, pero los secretos que esconde en su interior nunca salieron a la luz. Es una incógnita que ni el diseñador ni el misterioso comprador que desembolsó 4.800 millones de dólares decidieron revelar.

El supuesto dueño de la extravagante embarcación

A pesar del enorme revuelo por la presentación del History Supreme, Stuart Hughes jamás reveló la identidad del comprador. Durante años se apuntó a distintos magnates tecnológicos de Estados Unidos, pero con el tiempo tomó fuerza un nombre inesperado: Robert Kuok.

hmetro.com.my Robert Kuok El magnate malayo sería el dueño de la embarcación. hmetro.com.my

Este inversor malayo de 102 años tiene un patrimonio estimado en u$s12.900 millones y sería el verdadero dueño de la embarcación. Conocido en su país como el "Rey del Azúcar", Kuok construyó un imperio en ese rubro y luego se expandió al desarrollo inmobiliario, la industria del cine y la reconocida cadena hotelera Shangri-La.

Su fortuna se completa con una fuerte participación accionaria en Wilmar International, un gigante agroindustrial con sede en Singapur.