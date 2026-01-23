Cuenta DNI suma operaciones en dólares: ahora permite comprar, vender y transferir divisas + Seguir en









La billetera digital del Banco Provincia amplía su oferta y ahora permite comprar, vender y transferir dólares de forma 100% online, al tipo de cambio oficial y desde la misma aplicación, sumando una nueva herramienta para sus millones de usuarios.

Con estas incorporaciones, Cuenta DNI consolida su rol como plataforma financiera integral de la banca pública bonaerense,

La billetera digital del Banco Provincia incorporó una nueva funcionalidad que habilita a sus usuarios a comprar, vender y transferir dólares de manera completamente digital, ampliando el abanico de servicios financieros disponibles desde la app Cuenta DNI.

La actualización permite operar en moneda extranjera al tipo de cambio oficial, de forma simple, rápida y segura, directamente desde el menú principal de la aplicación, en la opción “Comprar / Vender U$D”. Quienes ya cuentan con una caja de ahorro en dólares en Banco Provincia pueden ingresar el monto deseado y confirmar la operación en pocos pasos.

Cuenta DNI nuevo logo Cómo operar en dólares desde la app Cuenta DNI Para quienes aún no disponen de una cuenta en dólares, la aplicación ofrece la posibilidad de abrirla en el momento, aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente. La habilitación se concreta en un plazo máximo de 48 horas, tras lo cual la persona usuaria puede comenzar a operar con normalidad.

Además de la compra y venta, la nueva versión de Cuenta DNI incorpora la transferencia de dólares, que funciona bajo el mismo esquema operativo que las transferencias en pesos, lo que garantiza una experiencia intuitiva dentro de la plataforma.

Esta herramienta se suma a otras innovaciones que el Banco Provincia incorporó durante 2025 en su billetera digital, como la gestión de préstamos personales y la constitución de plazos fijos. En ese período, se otorgaron más de 250.000 préstamos personales desde la app —que se consolidó como el principal canal de colocación— y se realizaron más de 400.000 plazos fijos, equivalentes a uno de cada cuatro depósitos bajo esta modalidad en la entidad.

