Alerta por fallas en Toyota: ordenan revisar más de 160.000 vehículos

La automotriz japonesa detectó en EEUU un inconveniente en el sistema multimedia de algunos modelos recientes, que podría afectar funciones visuales clave para la conducción.

Toyota Tundra y Tundra Hybrid, modelos 2024 y 2025, forman parte de la campaña preventiva lanzada por el fabricante tras identificar fallas en la pantalla central.

Toyota anunció una llamada a revisión de alrededor de 162.000 vehículos debido a un inconveniente en la pantalla multimedia, que en determinadas circunstancias puede quedar bloqueada en la vista de la cámara o mostrar la imagen completamente en negro.

Según informó la compañía, el problema afecta a algunas unidades de las pick-ups Tundra y Tundra Hybrid en Estados Unidos, correspondientes a los años modelo 2024 y 2025, y podría implicar un incumplimiento de los estándares de seguridad vigentes, al interferir con funciones visuales clave para el conductor.

Desde la automotriz precisaron que las notificaciones a los clientes comenzarán a enviarse hacia fines de marzo, momento a partir del cual se detallarán los pasos a seguir para realizar la corrección correspondiente sin costo para los usuarios.

2024-Toyota-Tundra-front-view-3 Toyota Tundra Hybrid. Una nueva señal de alerta tras fallas previas La decisión se conoce pocos meses después de otro retiro masivo que involucró a más de 126.000 vehículos de la misma compañía, en aquel caso por irregularidades detectadas en el proceso de fabricación de los motores, que podían derivar en apagados repentinos durante la conducción.

Esa campaña anterior alcanzó principalmente a Toyota Tundra y modelos de la marca Lexus, fabricados entre 2022 y 2024, luego de que se identificara la posible presencia de residuos metálicos no eliminados correctamente durante el mecanizado, una condición que podía impedir el encendido o provocar la detención inesperada del vehículo en movimiento.

Ambos episodios vuelven a poner el foco en los controles de calidad y posproducción dentro de la industria automotriz, en un contexto en el que los sistemas electrónicos y digitales ganan cada vez más protagonismo en la seguridad vehicular. En este nuevo caso, si bien la falla no está vinculada al funcionamiento mecánico, la pérdida de información visual en la pantalla central puede afectar maniobras sensibles, especialmente aquellas asistidas por cámaras y sensores. Desde la compañía remarcaron que se trata de una acción preventiva, orientada a evitar riesgos potenciales y preservar la confianza de los consumidores, en línea con los protocolos habituales del sector.

