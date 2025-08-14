De coser pantalones en su casa a liderar un imperio de millones: la historia de Renzo Rosso

De coser en su hogar a crear una marca global, Renzo Rosso transformó su pasión por la moda en un imperio que mueve millones cada año.

Millones de personas sueñan con transformar una simple idea en una marca global. Renzo Rosso convirtió un modesto inicio con aguja e hilo en un poderoso emporio que hoy domina la moda internacional. Su historia demuestra que la pasión y la visión pueden desafiar cualquier límite.

En el competitivo mundo de la moda, pocos nombres generan tanto respeto como el de Rosso. El creador de Diesel no solo marcó tendencia en el denim de lujo , sino que expandió su influencia hacia un conglomerado de marcas de alta gama que redefinieron la industria.

A los 15 años, en Brugine, Italia, Rosso comenzó a confeccionar sus primeros pantalones en la máquina de coser de su madre. Ese gesto artesanal fue el primer paso hacia un camino que cambiaría su vida. Formado en textiles y con un instinto comercial agudo, encontró en el diseño y la innovación su verdadera vocación.

Su encuentro con Adriano Goldschmied lo llevó a trabajar en Moltex , la empresa que años después rebautizaría como Diesel. Con un préstamo familiar, adquirió el 40% de la compañía y apostó por un denim diferente, más atrevido y sofisticado que lo disponible en el mercado.

En 1985, Rosso tomó el control total de la marca. Su visión incluyó campañas publicitarias irreverentes, tiendas insignia en ciudades icónicas y un estilo que fusionaba rebeldía con exclusividad. Así, Diesel se posicionó como un referente global del jean premium.

Con la creación del grupo Only The Brave (OTB), Rosso diversificó su portafolio incorporando marcas como Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni, AMIRI y Jil Sander, además de impulsar la moda infantil de lujo con Brave Kid. Su capacidad para detectar talento y tendencias lo consolidó como un estratega empresarial fuera de serie.

Miles de millones: el patrimonio actual de Renzo Rosso

Actualmente, el patrimonio de Rosso supera los 3.600 millones de dólares, una cifra que lo ubica entre los empresarios más influyentes del sector moda a nivel mundial. Su fortuna se sustenta no solo en la venta de ropa, sino en inversiones estratégicas que abarcan hotelería, vitivinicultura y tecnología.

Además de sus negocios, Rosso mantiene un fuerte compromiso social a través de la OTB Foundation, apoyando comunidades en situación vulnerable y respondiendo ante desastres naturales. Su historia no solo es la de un magnate, sino la de un visionario que transformó una pasión juvenil en un legado de millones.