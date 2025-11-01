Manuel Adorni analizó la salida de Guillermo Francos y habló de su nuevo rol como jefe de Gabinete: "Sé cómo coordinar el trabajo entre ministros"

El hasta ahora vocero presidencial analizó su llegada a la jefatura de Gabinete tras la salida de Francos. "Había un ciclo cumplido", afirmó.

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió a su nuevo rol tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán el pasado viernes por la noche. "La información de la gestión pasaba por mí, así que sé perfectamente cómo coordinar el trabajo entre ministros".

El hasta ahora vocero presidencial se refirió a la salida de su antecesor, a quien calificó como una "persona sensacional" que hizo " un aporte invaluable " en las medidas que fueron la “génesis del Gobierno”, tales como la Ley Bases y explicó: "Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”.

En diálogo con Radio Mitre, Adorni se refirió a la sensación tras ser elegido: " Entre varias decisiones que tomé, una fue acompañar las decisiones del Presidente (...) al principio fue el rol de vocero (...) y hoy me toca esta función".

En esa línea, destacó que para él "es un orgullo que el Presidente lo haya elegido para afrontar estos dos años que vienen por delante".

Sobre la comparación de su puesto con los del resto del equipo, detalló: "Para el Presidente todos los ministros son iguales, cada uno es importante su rol". Así, reconoce que "la jefatura de gabinete tiene un carácter de coordinador y de que la gestión avance ".

"Hay reformas que para nosotros son fundamentales, que tienen que darse de manera urgente y que la velocidad y crecimiento argentino dependen de esas reformas. Eso corre para mí y para todos los ministros", agregó. Al ser consultado sobre si se sentía preparado, dijo que "si, si no no lo hubiera aceptado".

Así, recordó que como vocero él tenía contacto directo con todos los equipos: "Casualmente la información de la gestión pasaba por mí así que sé perfectamente cómo coordinar el trabajo entre ministros. Todo fluía de manera perfecta así que eso va a seguir igual, ahora empujando la gestión y no solo comunicándola", arrojó.

Adorni amplió que, respecto al ofrecimiento del cargo, "lo venía hablando hace unos días" con el equipo y que una vez que el Ejecutivo toma una decisión "esta se ejecuta inmediatamente y eso es lo que ocurrió en las últimas horas".

Su relación con Francos

También se sinceró sobre la relación con el jefe de Gabinete saliente, al afirmar que "Francos fue una pieza clave" para la gestión desde el comienzo. A título personal, dijo que a él lo había ayudado "mucho" y que le guarda "muchísimo respeto y cariño".

Sobre su salida, se sinceró: "No me sorprende ni me deja de sorprender, creo que había un ciclo cumplido. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones. Incluso en su retirada creo que a Guillermo se lo va a recordar por mucho tiempo".

Su vinculación con el resto del Gabinete y una etapa "federal"

Al ser consultado sobre su relación con el asesor Santiago Caputo, destacó que es "excelente desde el inicio": "Es una persona que me ha ayudado mucho en este proceso, yo no vengo de la política entonces uno necesita muchos apoyos y uno de ellos fue el de Santiago".

También habló de Karina Milei, con quien comparte vinculo en lo personal y profesional: "Todos saben el cariño, el afecto y la excelentísima relación que tengo desde lo personal y desde lo profesional con Karina, que es una persona sensacional".

En otro tramo de la entrevista, Adorni subrayó el objetivo de ampliar la discusión política: “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”.

Enfatizó que la nueva etapa, tras las elecciones, requiere dejar de lado los personalismos y las especulaciones: “Hay que pensar en lo que necesitan los argentinos, cómo darle herramientas a cada uno de los que quieren salir adelante”.

Por último, habló de la reunión del presidente Javier Milei con el exmandatario Mauricio Macri: “En general, son reuniones que tienen un carácter de reunión de amigos. Por lo tanto, hay cuestiones que quedan entre ellos y otras que el Presidente manifiesta, pero siempre dentro de esa charla de amigos”.

Sin ampliar mucho, reveló que Milei le contó detalles de la reunión que había mantenido el jueves con gobernadores y de la “buena predisposición” para la implementación de reformas en los años que vienen.