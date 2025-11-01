Millones en deudas: la popular cadena de comida mexicana que se declaró en bancarrota







Nacida en Texas y querida rápidamente por el público, hoy se encuentra en una situación completamente diferente.

La difícil situación económica que atraviesa la popular cadena mexicana. Freepik

La compleja situación económica que atraviesa Estados Unidos está afectando a empresas de todos los rubros. Con la inflación en alza y el consumo en baja, son cada vez más las compañías que acumulan millones en deudas y se ven obligadas a reestructurar su futuro para sobrevivir.

En ese contexto, la reconocida cadena de restaurantes Abuelo’s Mexican Restaurant sorprendió al anunciar que se declaró en bancarrota, una medida que busca frenar su caída y reorganizar su estructura financiera.

Abuelo's Mexican Restaurant No puede afrontar sus deudas de millones y se encuentra en dificultades financieras. Imagen: Forbes Las deudas de Abuelo's: los millones que los llevaron a declarar la bancarrota Abuelo’s nació en 1989 en la ciudad de Amarillo, Texas, de la mano de los empresarios Chuck y Sally Anderson, con la idea de ofrecer comida mexicana tradicional en un entorno familiar y accesible. Su propuesta conquistó rápidamente al público local y, con el tiempo, se expandió por todo el país, llegando a abrir más de 30 sucursales en distintos estados. Durante años, fue una de las cadenas más valoradas en su rubro por la calidad de sus platos y la ambientación de sus locales.

Sin embargo, el crecimiento se volvió difícil de sostener en un contexto económico cada vez más desafiante. La pandemia afectó fuertemente sus ingresos, y aunque la empresa intentó recuperarse con opciones de delivery y menús digitales, las ventas nunca volvieron a los niveles anteriores. A eso se sumaron los costos crecientes de insumos, alquileres y personal, que dispararon las pérdidas.

Abuelo’s arrastra millones de dólares en deudas y presentó su solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11, una figura legal que le permitirá reestructurar sus compromisos financieros mientras continúa operando. El objetivo principal es evitar el cierre total y ganar tiempo para reorganizar la empresa sin perder su base de clientes.

Cuál es el futuro de la cadena A pesar del anuncio, Abuelo’s seguirá funcionando de manera limitada. La cadena continuará abierta en algunos de sus locales más rentables, ubicados principalmente en Texas y estados del sur de Estados Unidos, mientras busca nuevos inversores que le permitan sostener la operación. Las autoridades de la compañía señalaron que el proceso de bancarrota no significa un cierre definitivo, sino una oportunidad para “reorganizar el negocio y volver a ser rentables”. De momento, los restaurantes seguirán ofreciendo servicio normal, mientras la marca intenta mantener a flote una historia que marcó más de tres décadas de sabor mexicano en el país.

