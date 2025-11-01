Llevaron sus tradiciones a otro país para crear un negocio multimillonario: quiénes son Andrew y Peggy Cherng







Con visión y raíces firmes, transformaron su herencia cultural en un negocio que factura millones y se volvió ícono de la comida rápida en EE.UU.

De una receta familiar a un imperio gastronómico: la pareja detrás de Panda Express, un negocio de millones. LinkedIn

A lo largo de la historia, muchas personas construyeron fortunas al combinar tradición con ambición. El caso de Andrew y Peggy Cherng no es la excepción: con un sueño, trabajo duro y recetas familiares, levantaron un imperio que mueve millones de dólares y sigue creciendo en Estados Unidos.

Desde hace años, la gastronomía china conquista paladares en todo el mundo. Pero esta pareja de inmigrantes fue más allá: logró transformar sus raíces culturales en una marca sólida, con miles de empleados y locales distribuidos por el país.

La historia de Andrew y Peggy Cherng 2 Andrew y Peggy Cherng apostaron por sus tradiciones y lograron construir una marca que hoy factura millones y conquista paladares en todo el país. Foto: Instagram La historia de Andrew y Peggy Cherng: la pareja detrás de Panda Express Andrew nació en China y Peggy en Birmania. Se conocieron en la Universidad de Baker, en Kansas, y más tarde continuaron sus estudios en la Universidad de Missouri, donde él se enfocó en matemáticas aplicadas y ella en ingeniería eléctrica.

En 1973, Andrew abrió junto a su padre un restaurante llamado Panda Inn. Diez años después, Peggy dejó su trabajo en desarrollo de software para sumarse al sueño familiar. Juntos abrieron el primer local de Panda Express en un centro comercial de Los Ángeles.

La propuesta rápida y accesible de comida china adaptada al gusto estadounidense fue un éxito inmediato. Con el tiempo, el modelo de franquicia les permitió expandirse a lo largo y ancho del país. Hoy dirigen la empresa como co-CEOs, liderando una cadena que superó los 1600 restaurantes y emplea a más de 19.000 personas.

Miles de millones: el patrimonio de los Cherng Según estimaciones recientes, Andrew y Peggy Cherng suman un patrimonio conjunto que ronda los 3.100 millones de dólares. Esta fortuna no solo proviene de las ganancias de Panda Express, sino también de inversiones en diversos sectores. Ambos figuran entre las parejas empresariales más ricas de Estados Unidos. Su historia combina amor, tradición, visión estratégica y una pasión inquebrantable por compartir su cultura a través de la comida.

