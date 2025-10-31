La mujer que creó un imperio de millones escuchando los chismes de los famosos: la historia de Alex Cooper







Logró generar millones de visitas al mes gracias a su podcast y generó una de las comunidades más fieles de toda internet.

Logró generar millones gracias a su intervención en el mundo de los podcast. Getty

A veces, las pequeñas ideas que uno hace por gusto pueden ser la puerta a un mundo dónde millones crean una comunidad que termine generando un éxito a escala global. El avance de las redes sociales, los canales de streaming y los podcasts han acercado a muchos a la fama.

En este contexto, Alex Cooper empezó un pequeño podcast cuando estaba desempleada y, sin esperarlo, logró crear una de la legión de fans jóvenes más leales que se haya visto en toda internet. Gracias a eso, forjó un imperio que le permitió ganar una buena fortuna.

Alex Cooper Getty Cooper tiene millones de seguidores gracias a su podcast. Getty Quién es Alex Cooper y por qué es considerada la reina de los podcasts Era 2018 y la protagonista de esta historia no vivía su mejor momento: se encontraba desempleada y hundida en una crisis personal a raíz de esto. Junto a su compañera de cuarto, Sofia Franklyn, decidieron iniciar un podcast sobre sus vidas amorosas en sus épocas de juventud, lo que rápidamente empezó a ser un éxito entre sus oyentes.

Gracias a esto, sus fans crearon una de las comunidades más leales que se hayan visto en internet, formada por millones de personas que se autodenominaban los "Daddy Gang". El éxito fue tal que generó dos millones de descargas en poco más de dos meses, y esto se trasladó a Spotify, dónde decidieron ampliar la gama de temas tratados en los programas.

La estrategia consistió en transformar el producto, llamado "Call Her Daddy", en un programa de entrevistas de nivel periodístico. Jane Fonda, Simon Biles y Kamala Harris fueron algunos de los invitados, por lo que esto atrajo un gran número de sponsor: Tinder, Sephora y Airbnb.

Varios millones: el patrimonio total de Alex Cooper Hoy en día, Alex Cooper ha logrado sumar 60 millones de dólares, gracias a los distintos patrocinios que realiza en su podcast y también en sus redes sociales personales. A esto hay que sumarle un contrato exclusivo con Spotify, el cuál podría verse complicado debido a los planes de crear su propio medio de reproducción para Call Her Daddy. También firmó un contrato con Sirius XM, el cuál fue de 125 millones de dólares por tres años. Esto le permite un ingreso de 40 millones al año, pero Cooper ha invertido la mayor parte a varios proyectos ambiciosos que aún no han salido a la luz.

