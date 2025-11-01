Fue criada en una granja, triunfó como chica Disney y hoy su fortuna supera los u$s150.000.000

Tuvo altibajos en su carrera musical pero logró superar sus obstáculos y hoy es una de las artistas más ricas de Estados Unidos.

Destiny Hope Cyrus o más conocida como Miley Cyrus después de cambiar su nombre de forma legal, es una reconocida cantante y actriz que despegó a la fama con la serie de Disney "Hannah Montana" . Su vida estuvo marcada por dramas amorosos, noticias polémicas y sobre todo, hits musicales.

Como a todas las chicas Disney, tras su ruptura con la firma se esperaba que siga el papel de niña buena y correcta, pero Miley decidió hacer si vida sin importar las opiniones que despierte, algo que dividió a su publico que había crecido con ella en su papel de Miley Stuart. Con el paso de los años, supo encontrar su camino sin importar lo que el público esperaba y hoy es internacionalmente aceptada.

Como muchos deben saber, la carrera de Miley empezó a muy temprana edad, aunque no fue precisamente en Hannah Montana, previo a este rol apareció en la serie infantil "Barney" al igual que muchas otras estrellas de Disney. La serie de la artista con doble vida fue emitido desde 2006 hasta 2011 y fue uno de los programas más exitosos de la época.

Los espectadores no solo la vieron crecer: lo hicieron con ella. Muchos, aún la acompañan. Miley labraba su carrera en solitario al mismo tiempo que trabajaba para Disney, pero rompió totalmente con el concepto con el lanzamiento de Bangerz en 2013 . En definitiva, fue un éxito comercial indiscutible, pero el cambio de imagen de Miley causó revuelo y controversia ya que estaba saliendo de lo normal y entraba en una era mucho más explícita y sexualizada. La gira no fue tan exitosa como el lanzamiento a pesar de haber recaudado casi USD 70.000.000 en entradas.

Miley Cyrus & Her Dead Petz salió a la luz en 2015 y fue el primer álbum de Miley sin las presiones discográficas, ya que fue un lanzamiento sorpresa y experimental. Es el punto clave en su evolución artística, a pesar de no haber tenido éxito comercial. Su otro álbum Younger Now salió en 2017 y el éxito no vario mucho con el anterior.

El éxito definitivo llegó con Plastic Hearts en 2020, su estilo rockero, colaboraciones y tributos lo posicionaron en el numero uno en países como Canadá y Reino Unido. Le siguió Endless Summer Vacation que se lanzó en 2023 con igual volumen de críticas positivas.

El concepto cambia con Something Beautiful, una película que sale en 2025. Esta álbum es más personal, toca temas profundos de su vida privada como la relación con tu padre Billy Ray Cyrus en "Secrets". Su último single "Maybe It's" ya tiene 365 mil vistas en YouTube.

A lo largo de su carrera ganó varios premios, entre los que se incluyen 3 premios Grammy, una de las ceremonias más importantes de la música, incluyendo "Mejor Actuación Pop Solista" y "Grabación del Año" por "Flowers" en 2024. También ganó 5 premios Billboard, , otros 5 premios MTV en distintas galas, un premio Britt, entre otros.

Las canciones más populares de Miley Cyrus

Con 51,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, la aplicación de música más utilizada por la gente, la artista presenta en sus 10 temas más populares éxitos de todas las épocas.

Flowers Party In The U.S.A. Angels Like You Wrecking Ball We Can´t Stop Adore You The Climb Nothing Breaks Like a Heart End of the World Secrets

El patrimonio neto de Miley Cyrus

La actriz y cantante tiene un patrimonio neto de USD160.000.000. Una fortuna acumulada por sus años de carrera y éxitos musicales. Además, Miley también es una genia inmobiliaria: vendió su rancho de Tennessee en el que creció en millones de dólares y tras los incendios que azotaron a Malibu, donde residía, también vendió su casa ahí. Cuenta con propiedades en Nashville y en Los Ángeles, por lo que su patrimonio inmobiliario es increíble.

Miley también tiene un lado filantrópico que intenta buscar un equilibrio entre la riqueza y la solidaridad y tener lo mejor de ambos mundos , por lo que brinda patrocinios y creó la fundación Happy Hippie que ayuda a jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTQ+ que no tienen hogar.

Miley Cyrus cantará la canción de la película "Avatar: Fire and Fresh"

La tercera entrega de la franquicia se estrena el 18 de diciembre y Miley cantará la canción principal de la película. La noticia la dio la artista a través de su Instagram: "Después de haber sido personalmente afectado por el fuego y haberme reconstruido a partir de las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Gracias Jim por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical".

Los incendios de California devastaron su vivienda entre otras muchas afectadas, por lo que pudo conectar profundamente con la película.

El posteo sigue: "Los temas de la película de unidad, curación y amor resuenan profundamente dentro de mi alma, y ser incluso una pequeña estrella en el universo que la familia Avatar ha creado es verdaderamente un sueño hecho realidad"

La canción "Dream As One" se lanzará el 14 de diciembre, antes del estreno oficial de la película.