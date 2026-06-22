Con un doblete de Haaland, Noruega se impuso ante Senegal y se clasificó a 16avos + Agregar ámbito en









La selección noruega venció 3 a 2 al equipo africano en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I del Mundial 2026. Ahora está obligado a ganarle a Francia en la última fecha para quedarse con el primer puesto.

Con un doblete de Haaland, Noruega se impuso ante Senegal y se clasificó a 16avos.

La selección de Noruega venció este lunes por 3 a 2 a Senegal en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a 16avos. Ahora está obligado a ganarle a Francia en la última fecha para quedarse con el primer puesto.

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Los goles del triunfo noruego fueron convertidos por Marcus Pedersen y Erling Haaland, quien anotó un doblete, mientras que Ismaïla Sarr marcó los dos tantos de Senegal. Con este resultado, Noruega selló su pase a la próxima ronda y dio un paso importante en sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo.

El próximo viernes 26 de junio, en Boston, Noruega y Francia jugarán un mano a mano espectacular por el primer puesto. En simultáneo, en Toronto, Senegal e Irak chocarán buscando una victoria que les permita soñar con avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

Noruega le ganó 3 a 2 a Senegal noruega haaland La selección noruega venció 3 a 2 al seleccionado africano en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I del Mundial 2026.

El partido comenzó con ambos equipos mostrando intenciones ofensivas. Noruega buscó generar peligro a través de la pelota parada y acumuló varias aproximaciones mediante tiros de esquina, mientras que Senegal respondió con remates de Idrissa Gana Gueye y Nicolas Jackson.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate, Marcus Pedersen apareció a los 42 minutos tras un error en la salida de Kalidou Koulibaly para definir dentro del área y establecer el 1 a 0 con el que Noruega se fue al descanso. El complemento ofreció un ritmo frenético desde el inicio. A los 47 minutos, Erling Haaland amplió la ventaja tras una asistencia de Martin Ødegaard, pero la reacción de Senegal no tardó en llegar y apenas cinco minutos después Ismaïla Sarr descontó para el conjunto africano. Sin embargo, Haaland volvió a golpear inmediatamente y marcó el 3 a 1 a los 53 minutos. Senegal no bajó los brazos y buscó meterse nuevamente en partido hasta que Sarr anotó el 3 a 2 en tiempo de descuento. En los minutos finales, los africanos presionaron con pelotas paradas y centros al área, aunque Noruega logró sostener la ventaja y confirmó una victoria que le permitió avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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