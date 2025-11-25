De cuánto es la fortuna de François Pinault, el magnate detrás de Gucci, Balenciaga y Yves Saint Laurent + Seguir en









Un emprendedor francés con un legado imborrable cuyo patrimonio va más allá de solo dinero y propiedades.

François Pinault, el empresario detrás de las marcas de lujo en el mundo de la moda.

François Pinault nació el 21 de agosto de 1936 en Les Champs-Géraux, una pequeña localidad del oeste de Francia. Provenía de una familia dedicada al comercio de madera, pero su ambición lo llevó a construir uno de los imperios millonarios más influyentes en el mundo del lujo.

Abandonó la escuela a los 16 años, debido a las burlas de sus compañeros y se dedicó al negocio familiar. Tras servir en el ejército durante la Guerra de Argelia, vendió la empresa maderera heredada y fundó su propio emprendimiento en 1963. Su visión empresarial lo convirtió en un referente global.

Transformó una modesta compañía de comercio de madera en un conglomerado diversificado que incluyó desde minoristas hasta marcas de lujo. En 1988, llevó su empresa a la Bolsa de París bajo el nombre Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Adquirió participaciones en empresas como Conforama, Fnac y La Redoute, pero su mayor apuesta llegó en 1999, cuando enfocó su estrategia en el sector del lujo.

Francois Pinault Es parte de un conglomerado de marcas de lujo. La carrera de François Pinault Pinault revolucionó la industria de la moda con la compra del 42% de Gucci por 3.000 millones de dólares. Incorporó a su portafolio marcas icónicas como Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen y Bottega Veneta. En 2003, cedió el control de su imperio a su hijo, François-Henri Pinault, quien asumió la dirección de Kering, el grupo que agrupa todas sus marcas de lujo.

Además, Pinault es uno de los mayores coleccionistas de arte contemporáneo del mundo. Acumuló más de 5.000 obras de artistas como Picasso, Mondrian, David Hammons y Jeff Koons. Financió proyectos culturales, como la renovación del Teatrino en Venecia y la creación de un museo de arte contemporáneo en París. Fundó el Premio Pierre Daix, para autores que abordan el arte moderno y creó un programa de residencias para artistas emergentes en Lens.

El heredero François-Henri Pinault y su matrimonio con Salma Hayek François-Henri Pinault dirigió Kering desde 2005 hasta 2025, cuando anunció su retiro como director general. Mantuvo la presidencia del consejo de administración y dejó el cargo operativo a Luca de Meo, exdirector de Renault. Su gestión enfrentó desafíos, especialmente con la caída de ventas en Gucci, la marca insignia del grupo. En su vida personal, François-Henri está casado con la actriz mexicana Salma Hayek, desde 2009. La pareja tiene cuatro hijos y mantiene una relación cercana con el patriarca de la familia, François Pinault, quien cumplió 89 años en agosto de 2025. Salma expresó públicamente su admiración por su suegro, a quien describió como "el corazón latiendo de la familia Pinault". Francois-Henri Pinault Créditos: Taylor Hill/FilmMagic/GETTY IMAGES El patrimonio de François Pinault El patrimonio neto de François Pinault asciende a 22.000 millones de dólares, según el medio Celebrity Net Worth. Sus inversiones abarcan participaciones mayoritarias en Kering, un 41%, bienes raíces de lujo y una extensa colección de arte. Posee propiedades como una mansión en Chelsea, Londres, adquirida por 32 millones de dólares, y una residencia en Bel-Air, Los Ángeles, por 16,5 millones de dólares. También es dueño de la bodega Château Latour, la casa de subastas Christie's y una participación en el operador de cruceros Ponant. Su colección de arte, con obras de artistas contemporáneos, se exhibe en museos y galerías alrededor del mundo.

