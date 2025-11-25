El invento chino que nació del pánico y puede salvar millones de vidas en caso de accidentes viales

La seguridad es algo que preocupa a millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo. En especial en las cuestiones que involucran a los automóviles, sobre todo a los más actuales. En ese sentido, parecen haber encontrado la solución con un invento particular.

En China, un equipo de profesionales se basó en un episodio viral que causó mucha polémica y los obligó a llevar a cabo un proyecto que les servirá a los usuarios.

La idea surgió después de un accidente viral en el que un auto eléctrico comenzó a arder por un recalentamiento en la batería. Ese episodio motivó a investigadores del China Vehicle Collision Repair Technical and Research Center y a la empresa Joyson Electronics a trabajar en un sistema que actúe antes de que ocurra un incendio. Así nació un mecanismo capaz de detectar una falla térmica y expulsar la batería completa del vehículo para alejarla de los pasajeros.

El prototipo se presentó montado sobre un modelo de Chery y está diseñado para lanzar la batería a varios metros de distancia en cuanto los sensores advierten un aumento crítico de temperatura. La lógica es clara: si la batería es la fuente del riesgo, separarla del auto reduce las posibilidades de que el habitáculo quede envuelto en llamas . El invento generó interés en millones de personas porque combina tecnología y una reacción inmediata ante una amenaza real.

Si bien su funcionamiento parece drástico, sus creadores lo defienden como una respuesta directa a un problema que necesita soluciones nuevas. Según explicaron a medios internacionales, el sistema todavía está en fase de pruebas y no hay confirmación de que llegue al mercado.

Cómo funciona su sistema

El mecanismo se activa cuando los sensores detectan que la batería alcanza temperaturas peligrosas. En ese instante se libera un generador de gas que empuja la empuja hacia afuera con un impulso muy rápido. Todo ocurre en fracciones de segundo y busca que el foco de calor se aleje antes de que la estructura del auto empiece a ceder por el fuego.

A simple vista, el sistema recuerda a un airbag, aunque destinado a expulsar la pieza más pesada del vehículo. Esto generó críticas entre especialistas, que advierten que una batería lanzada a varios metros puede representar un peligro para autos cercanos o peatones. Aun así, quienes desarrollan el proyecto aseguran que trabajan en sensores que permitan evitar la activación si hay personas alrededor.

Otra duda planteada es la posible utilidad real en situaciones de tránsito. Algunos expertos señalan que la eyección de una batería no elimina por completo el riesgo, ya que esta podría incendiarse al caer. Otros creen que, incluso con inconvenientes, el avance abre la puerta a nuevas ideas para mejorar la seguridad de los vehículos eléctricos en el futuro.