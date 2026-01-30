De cuánto es la fortuna de Justin Baldoni, el polémico actor de "Romper El Círculo" + Seguir en









Un ascenso a la fama y la fortuna marcado también por una conducta controversial que le trajo problemas legales.

El polémico actor y productor estadounidense que puede perder sus millones. Imagen: Getty Images

Justin Baldoni es un actor, director y productor estadounidense conocido por su carrera en cine y televisión, especialmente por su papel como Rafael Solano en Jane the Virgin y por dirigir y protagonizar la adaptación cinematográfica de Romper el círculo (It Ends With Us). Así como fue ganando notoriedad en los últimos años también generó un patrimonio de millones de dólares.

En los últimos años Baldoni se convirtió en foco de atención mediática no solo por su trabajo artístico, sino por diversas controversias que surgieron en torno a la producción y promoción de Romper el círculo, marcando una etapa, por lo menos, polémica de su carrera en Hollywood.

Justin Baldoni Así como supo ganar millones de dólares, sus problemas legales pueden costarle mucho. Imagen: Evan Agostini/Invision Quién es Justin Baldoni, el actor que estuvo entre la fama y las controversias Justin Baldoni nació en Los Ángeles y se formó como actor antes de alcanzar reconocimiento global con su papel en la serie Jane the Virgin, que lo consolidó como figura popular en la pantalla chica. Con el paso del tiempo amplió su trayectoria hacia la dirección y la producción, llevando adelante proyectos como Five Feet Apart y Clouds, además de fundar Wayfarer Studios.

En 2024 Baldoni dirigió y protagonizó la adaptación cinematográfica de Romper el Círculo, una película basada en una novela muy popular. Lo que prometía ser otro paso importante en su carrera terminó convirtiéndose en un foco de conflicto público: su coprotagonista Blake Lively lo acusó de conducta inapropiada y acoso sexual en el set, lo que dio lugar a una denuncia formal y un litigio legal prolongado.

La disputa escaló con acusaciones cruzadas y demandas millonarias entre Baldoni, Lively y terceros, incluyendo intentos del actor de contrademandar por difamación y extorsión, muchos de los cuales fueron desestimados por la justicia. Estas controversias mantuvieron al intérprete en el centro de la atención mediática y dividieron las opiniones sobre su imagen pública.

De cuánto es el patrimonio de Justin Baldoni Según estimaciones de sitios especializados en finanzas y fortunas, el patrimonio de Justin Baldoni se sitúa en aproximadamente 6 millones de dólares a noviembre de 2025. Esta cifra refleja sus ingresos acumulados como actor, director, productor y emprendedor en la industria del entretenimiento. A pesar de ese monto estimado, los problemas legales y las controversias asociadas a Romper el círculo y a las demandas interpuestas por y contra Baldoni podrían haber afectado su situación financiera y profesional, considerando gastos legales y la pérdida de representación artística.

