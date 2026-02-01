SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de febrero 2026 - 14:30

De cuánto es la fortuna de Nicola Coughlan luego del éxito de Brigderton

Su participación en la serie del momento y su exitosa carrera la hicieron ganar millones de dólares.

La actriz favorita de muchos en Bridgerton. Conocé su patrimonio.

La actriz favorita de muchos en Bridgerton. Conocé su patrimonio.

Imagen: Glamour

Nicola Coughlan es una actriz irlandesa que se ganó el cariño del público por su rol en la serie Bridgerton, donde interpreta a Penelope Featherington, y se consolidó como una figura reconocida internacionalmente. Su fama creció aún más con el enorme éxito global de la producción de Netflix, que la llevó a ganar una fortuna de millones.

Esa notoriedad en el mundo del entretenimiento se tradujo también en importantes ingresos económicos: según estimaciones de sitios especializados, la actriz acumula un patrimonio valorado en varios millones de dólares, una cifra que refleja su crecimiento profesional y el impacto de su presencia en producciones exitosas.

Informate más
Nicola Coughlan
Es una de las actrices más queridas en Bridgerton, por su personaje Penelope Featherington.

Es una de las actrices más queridas en Bridgerton, por su personaje Penelope Featherington.

La historia de Nicola Coughlan, la popular Penelope Featherington

Nicola Mary Coughlan nació el 9 de enero de 1987 en Galway, Irlanda, y desde muy joven mostró interés por la actuación, participando en producciones teatrales antes de dar el salto a la televisión profesional. Después de formarse en prestigiosas escuelas de drama, comenzó a trabajar en distintos proyectos que le permitieron ganar experiencia y visibilidad en la industria.

Su primer gran reconocimiento internacional llegó con la comedia Derry Girls, donde interpretó a Clare Devlin, un papel que le abrió las puertas a audiencias más amplias fuera de Irlanda. Pero fue su participación en Bridgerton la que realmente catapultó su carrera a nivel global, convirtiéndola en un nombre familiar y en una de las figuras centrales de la serie romántica de época más popular de Netflix.

A partir de ese rol, Coughlan ha ampliado su repertorio con apariciones en cine y otros proyectos televisivos, consolidándose como una actriz versátil cuya presencia en pantalla combina carisma, humor y profundidad emocional.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Nicola Coughlan

Según estimaciones de sitios de finanzas y entretenimiento, el patrimonio neto de Nicola Coughlan para 2026 se ubica alrededor de 4.75 millones de dólares, una cifra que toma en cuenta sus ingresos por su papel en Bridgerton, acuerdos comerciales y otros trabajos profesionales.

Esa valoración la coloca entre los actores más económicamente exitosos salidos de la serie, reflejando cómo su participación en una producción globalmente popular y bien remunerada ha elevado significativamente su fortuna en pocos años.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias