De cuánto es la fortuna de Nicola Coughlan luego del éxito de Brigderton

Su participación en la serie del momento y su exitosa carrera la hicieron ganar millones de dólares.

La actriz favorita de muchos en Bridgerton. Conocé su patrimonio. Imagen: Glamour

Nicola Coughlan es una actriz irlandesa que se ganó el cariño del público por su rol en la serie Bridgerton, donde interpreta a Penelope Featherington, y se consolidó como una figura reconocida internacionalmente. Su fama creció aún más con el enorme éxito global de la producción de Netflix, que la llevó a ganar una fortuna de millones.

Esa notoriedad en el mundo del entretenimiento se tradujo también en importantes ingresos económicos: según estimaciones de sitios especializados, la actriz acumula un patrimonio valorado en varios millones de dólares, una cifra que refleja su crecimiento profesional y el impacto de su presencia en producciones exitosas.

Nicola Coughlan Es una de las actrices más queridas en Bridgerton, por su personaje Penelope Featherington. Imagen: Ocean Drive La historia de Nicola Coughlan, la popular Penelope Featherington Nicola Mary Coughlan nació el 9 de enero de 1987 en Galway, Irlanda, y desde muy joven mostró interés por la actuación, participando en producciones teatrales antes de dar el salto a la televisión profesional. Después de formarse en prestigiosas escuelas de drama, comenzó a trabajar en distintos proyectos que le permitieron ganar experiencia y visibilidad en la industria.

Su primer gran reconocimiento internacional llegó con la comedia Derry Girls, donde interpretó a Clare Devlin, un papel que le abrió las puertas a audiencias más amplias fuera de Irlanda. Pero fue su participación en Bridgerton la que realmente catapultó su carrera a nivel global, convirtiéndola en un nombre familiar y en una de las figuras centrales de la serie romántica de época más popular de Netflix.

A partir de ese rol, Coughlan ha ampliado su repertorio con apariciones en cine y otros proyectos televisivos, consolidándose como una actriz versátil cuya presencia en pantalla combina carisma, humor y profundidad emocional.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Nicola Coughlan Según estimaciones de sitios de finanzas y entretenimiento, el patrimonio neto de Nicola Coughlan para 2026 se ubica alrededor de 4.75 millones de dólares, una cifra que toma en cuenta sus ingresos por su papel en Bridgerton, acuerdos comerciales y otros trabajos profesionales. Esa valoración la coloca entre los actores más económicamente exitosos salidos de la serie, reflejando cómo su participación en una producción globalmente popular y bien remunerada ha elevado significativamente su fortuna en pocos años.

