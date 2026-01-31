De cuánto es la fortuna de Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto en Alpine + Seguir en









El piloto titular del equipo ostenta un patrimonio de millones, el más alto entre los competidores de segundo nivel.

El piloto de Fórmula 1 tiene un patrimonio de millones de dólares. Imagen: GQ México

Pierre Gasly es un piloto francés de Fórmula 1 que actualmente corre para Alpine, donde es compañero de Franco Colapinto y una de las figuras más experimentadas del equipo. Sus millones lo colocan en el grupo de los pilotos con más ricos fuera de los superestrellas de la categoría, con una fortuna considerable para el estándar de la F1 actual.

Desde su debut en 2017, Gasly se hizo conocido por su recorrido en categorías menores, su paso por equipos grandes como Red Bull y por haber ganado el Gran Premio de Italia en 2020, marcando su nombre en la Máxima. Además de su reputación en la pista, el francés es uno de los pilotos con mayor patrimonio, acumulando ingresos por su salario, premios y acuerdos comerciales.

Gasly y Colapinto El equipo de Alpine para este 2026. Imagen: AlpineF1Team Quién es Pierre Gasly, un piloto con historia en la Fórmula 1 Pierre Jean-Jacques Gasly nació el 7 de febrero de 1996 en Rouen, Francia, y comenzó su camino en el automovilismo desde muy joven, destacándose primero en karting y luego en las categorías de ascenso hacia la Fórmula 1. Fue campeón de la Formula Renault 2.0 y de la GP2 Series, escalando hasta llegar a la Máxima en 2017 con Toro Rosso.

Su trayectoria incluye un breve pero significativo paso por Red Bull Racing en 2019, donde compartió el box con Max Verstappen antes de regresar al equipo satélite, entonces Toro Rosso, para reencontrar su ritmo competitivo. Con Alpine desde 2023, Gasly logró varios podios y se consolidó como una pieza clave del equipo, aportando experiencia y rendimiento constante en cada temporada.

Más allá de los resultados, la historia de Gasly en la F1 está marcada también por momentos personales intensos, como la pérdida de su amigo y compañero Anthoine Hubert en 2019, un suceso que lo impactó profundamente tanto dentro como fuera de la pista.

De cuánto es el patrimonio de Pierre Gasly Según estimaciones de la temporada 2025, el patrimonio neto de Pierre Gasly ronda los 33 millones de dólares, cifra que incluye sus ingresos por salario en la Fórmula 1, contratos de patrocinio y otros acuerdos comerciales. Este monto lo ubica entre los pilotos con mayor fortuna fuera de los grandes astros de la categoría, reflejando una carrera sólida y bien remunerada en el automovilismo profesional.

