El heredero millonario que ayudó a su suegro a ganar una de las elecciones más importantes de los últimos años

La pareja que estuvo más cerca de Donald Trump y fueron claves para su llegada a la presidencia.

La mezcla entre poder, familia y negocios suele encender debates sobre la “puerta giratoria” en la política . En ese cruce aparece una figura que pasó del real estate a los pasillos de la Casa Blanca y volvió al mundo financiero con números de millones en juego.

Detrás del apellido y del vínculo familiar, hay una trayectoria marcada por compras tempranas, apuestas arriesgadas y un salto de exposición pública durante la campaña presidencial de su suegro. Su historia también ayuda a entender cómo se construyen patrimonios que se mueven entre medios, ladrillos e inversión privada.

Jared Kushner nació en New Jersey, en una familia judía vinculada al negocio inmobiliario: su padre, Charles Kushner , ya era un desarrollador reconocido. Estudió en Harvard y más tarde sumó títulos en la Universidad New York, mientras cerraba operaciones inmobiliarias en paralelo.

El salto fuerte llegó cuando tomó un rol central en la empresa familiar , Kushner Companies, en un contexto particular: la condena de su padre lo empujó a asumir liderazgo y a acelerar la expansión. En esos años, su nombre empezó a sonar con fuerza en el mercado de New York por la escala de las compras.

Una de las apuestas que más lo marcó fue la adquisición del edificio de oficinas en 666 Fifth Avenue . Pagó un precio alto para asegurarse el activo, puso una porción pequeña de capital propio y tomó deuda grande, con exigencias de rentabilidad que apuraron decisiones y presionaron el negocio.

En paralelo, buscó ganar influencia por otra vía: compró el diario New York Observer y lo reposicionó para devolverlo a números positivos. Con esa combinación de medios e inmuebles, llegó a la política como uno de los gestores más cercanos de la campaña de Donald Trump, con foco en la estrategia digital, y después ocupó un cargo de asesor de alto nivel en la administración.

Fortuna de millones: el patrimonio de Jared Kushner

Según estimaciones publicadas, su fortuna rondó los 800 millones de dólares. Una parte clave provino de estructuras de inversión familiar: él e Ivanka Trump, su esposa, figuraron como beneficiarios de un fideicomiso con activos valuados en cientos de millones, además de propiedades y negocios vinculados al real estate.

Tras el final de la presidencia de Trump, fundó Affinity Partners, una firma de private equity que recibió una ronda de financiación multimillonaria liderada por Mohammed bin Salman a través del fondo soberano saudita. A eso se sumaron ingresos por participaciones empresarias, operaciones inmobiliarias y una cartera de activos que incluyó arte y propiedades de alto valor.