De cuánto es la fortuna de Vinicius Jr y cuánto cobra por mes en el Real Madrid + Agregar ámbito en









El delantero brasileño pasó de jugar en las inferiores de Flamengo a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El delantero brasileño se consolidó como una de las máximas figuras del fútbol internacional en los últimos años. Instagram Vinicius Jr

Vinicius Jr se transformó en uno de los futbolistas más influyentes del planeta. A los 25 años, el brasileño no solo es una pieza clave del Real Madrid y de la selección de Brasil, sino también una figura con enorme peso comercial y una fortuna de millones que creció a gran velocidad.

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Su nombre aparece cada vez más seguido en rankings de ingresos, contratos publicitarios y patrimonio de deportistas. El salto económico fue tan grande como el deportivo: de las canchas de Río de Janeiro a uno de los clubes más poderosos del mundo, con salarios que marean a cualquiera.

Su crecimiento deportivo fue acompañado por un fuerte impacto en el mercado del fútbol europeo y global. Instagram Vinicius Jr La historia de Vinicius Jr y sus primeros pasos en el fútbol Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior nació el 12 de julio de 2000 en São Gonçalo, una ciudad del estado de Río de Janeiro. Como muchos chicos brasileños, comenzó jugando al fútbol desde muy pequeño y rápidamente llamó la atención por su velocidad y desequilibrio.

Ingresó a las inferiores del Flamengo y allí explotó su talento. En categorías juveniles ya era considerado una joya del fútbol brasileño: gambeta corta, cambio de ritmo y una facilidad poco común para encarar rivales en el uno contra uno.

Su irrupción fue tan fuerte que, con apenas 16 años, ya generaba interés de los principales clubes europeos. En Brasil se hablaba de él como una de las grandes promesas de la nueva generación, y no tardó demasiado en dar el gran salto.

El presente del atacante del Real Madrid lo mantiene entre los futbolistas con mayor proyección del mundo. Instagram Vinicius Jr El pase al Real Madrid y su sueldo millonario En 2017, el Real Madrid cerró su fichaje cuando todavía era adolescente. La operación rondó los 45 millones de euros, una cifra enorme para un jugador tan joven y que marcó una apuesta fuerte del club español. Tras un período de adaptación, Vinicius se convirtió en una de las figuras del equipo. Ganó títulos locales e internacionales y fue protagonista en noches grandes de la UEFA Champions League. El delantero brasileño percibe alrededor de 20,8 millones de euros brutos por temporada. Eso equivale aproximadamente a 1,73 millones de euros por mes antes de impuestos. En el mundo del fútbol de elite, el salario fijo es solo una parte de la historia. A eso se suman premios por objetivos, derechos de imagen y contratos con marcas deportivas y comerciales. Con apenas 25 años, Vinicius Jr es uno de los nombres más destacados dentro y fuera de la cancha. Instagram Vinicius Jr El patrimonio de Vinicius Jr La fortuna de Vinicius Jr ronda los u$s55 millones. Esa cifra incluye ingresos salariales, premios deportivos y acuerdos comerciales acumulados a lo largo de su carrera. Además del fútbol, Vinicius desarrolló una fuerte presencia de marca personal. Participa en campañas publicitarias, acuerdos de patrocinio y proyectos vinculados a su imagen, algo que suele representar una fuente importante de ingresos para las grandes estrellas del deporte.

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