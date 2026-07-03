Quién es Carl Rinsch, el director que estafó a Netflix por u$s$55 millones y fue condenado a 30 meses de cárcel

El reconocido cineasta malgastó los fondos que financiarían su serie y tuvo suerte de no recibir una pena mayor gracias al apoyo que obtuvo.

Netflix invierte millones en sus series y películas, apostando por los mejores expertos de la industria para llevarlas a cabo. El fin es sumar más suscriptores con estos lanzamientos y mantener a los actuales abonados del servicio, siendo lo más rentable para la compañía.

Pero, así como ha acertado con este método, también tuvo serios problemas. La N Roja apostó por un reconocido director para llevar a cabo uno de sus proyectos más ambiciosos, pero lejos estuvo de ser un éxito. La empresa perdió una enorme suma de dinero , se quedó sin material para subir a su catálogo e inició un fuerte proceso judicial contra el cineasta.

Carl Rinsch es un director de cine estadounidense. Hasta el escándalo de su estafa a Netflix, era conocido por haber sido el encargado de dar vida a 47 Ronin , el éxito estrenado en 2013 con Keanu Reeves como protagonista.

Rinsch tuvo que hacer frente a dos batallas legales: una contra Netflix y otra contra el Gobierno de Estados Unidos.

La plataforma de streaming apostó por una de sus ideas: White Horse . Si bien decidieron cambiarle el nombre a Conquest , compró los derechos al cineasta por u$s44 millones destinados a su desarrollo. La idea era traer una serie de ciencia ficción sobre androides.

Rinsch se había trasladado a la ciudad de Montevideo con el propósito de rodar parte de la producción cinematográfica. Sin embargo, desde el inicio del proyecto en 2018, la filmación empezó a estancarse constantemente debido a los recurrentes imprevistos del director y las sucesivas justificaciones presentadas para postergar los planes de lanzamiento.

En marzo del 2020, antes del inicio de la pandemia, alegó la necesidad de fondos urgentes para poder terminar la primera temporada, y le sacó otros u$s11 millones a Netflix. ¿Pero qué pasó con todo ese dinero?

Rinsch habría decidido gastar los fondos de la producción de distintas formas. Transfirió una parte a sus cuentas personales e invirtió en opciones de alto riesgo en la bolsa, perdiendo cerca de la mitad. El resto cayó en criptomonedas, donde logró recuperar algo y obtener ganancias.

Pero además de guardarse lo ganado, empezó a realizar gastos extravagantes. Se compró cinco autos de lujo, relojes valuados en más de u$s400 mil y ropa de diseñador, además de dos colchones de alta gama, cuyo valor rondó los u$s638 mil.

Netflix, al no tener siquiera un piloto presentado por Rinsch, se llevó una sorpresa aún mayor: el cineasta decidió demandar a la plataforma, exigiendo más dinero al considerar un incumplimiento del contrato por no recibir los nuevos fondos solicitados.

La empresa no se quedó de brazos cruzados. Entre 2022 y 2023, ante el reclamo de Carl, decidió cancelar el proyecto y llevó adelante una contraofensiva. De esta forma, la justicia le dio la razón a la compañía: Rinsch debía pagarle casi u$s9 millones por daños y costos legales.

El director no pudo evitar ir a prisión, aunque la pena recibida fue menor que la que pidió la fiscalía. Universal

Las declaraciones del director en el juicio

El verdadero golpe llegó con el juicio iniciado por el Estado bajo la carátula de crimen federal. En ese escenario, el director afrontó una compleja batalla judicial tras su imputación y posterior arresto en marzo de 2025. Aunque en la primera instancia de la causa sostuvo su inocencia, el tribunal dictó un veredicto condenatorio a finales de ese mismo año.

En su defensa, Rinsch cambió su discurso con el avance del juicio. Primero, justificó la compra de los autos como parte de utilería para la serie. Además, sostuvo el uso de los u$s11 millones pedidos posteriormente para avanzar hacia una segunda temporada.

Como esta estrategia fue débil, la última instancia la afrontó asumiendo la culpa, señalando padecer un grave brote psicótico no tratado. En la época del despilfarro del dinero, aseguró haber consumido anfetaminas bajo receta en exceso, causándole delirios.

El apoyo de su familia y allegados

Distintas personas expresaron su solidaridad con Rinsch. El apoyo más importante llegó de Keanu Reeves, quien protagonizó 47 Ronin. Además de ser amigos, invirtió en White Horse, siendo uno de los primeros en aportar dinero y formar parte de la mentoría de la serie.

Si bien no justificó su crimen, atribuyó este triste desenlace a sus problemas de salud mental, debido al mal uso de medicamentos. También confesó haber sido parte de una intervención para ayudarlo en 2019, organizada por su familia.

Tim Crane expresó su solidaridad hacia el director, mientras distintos amigos y familiares vincularon su error con dichas patologías. Si bien a simple vista no parece mucho, este apoyo fue clave ante el pedido de 5 años de cárcel por parte del fiscal acusador.

Cuál fue la condena que recibió por estafar u$s$55 millones

La presión ejercida por la fiscalía chocó contra un masivo respaldo hacia el cineasta, factor determinante para evitar la severa condena solicitada originalmente. Tanto las pericias médicas presentadas como las muestras de apoyo de la comunidad resultaron fundamentales para la resolución del tribunal, sumado al exhaustivo trabajo estratégico desplegado por sus abogados defensores Daniel McGuinness y Benjamin Zeman.

Finalmente, el juez Jed S. Rakoff dictó la sentencia definitiva el 29 de junio de 2026, ordenando el ingreso a prisión del cineasta para cumplir una condena de 30 meses por los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.