Lionel Messi superó a Pelé y Kylian Mbappé en una marca clave del Mundial + Agregar ámbito en









Con el gol ante Cabo Verde, el capitán argentino llegó a 12 participaciones directas en tantos durante fases eliminatorias de la Copa del Mundo, entre goles y asistencias.

Lionel Messi marcó ante Cabo Verde y sumó otro récord mundialista. X: Argentina

Lionel Messi volvió a agrandar su leyenda con el gol que abrió el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina alcanzó una nueva marca histórica y superó a dos nombres enormes del fútbol mundial: Pelé y Kylian Mbappé.

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De acuerdo a lo informado por Opta, Messi llegó a 12 contribuciones de gol en rondas eliminatorias de la Copa del Mundo, producto de 6 goles y 6 asistencias. Con ese registro, quedó como el futbolista con más participaciones directas en tantos en fases finales desde 1966, por encima de Pelé y Mbappé, que acumulan 11 cada uno.

A los 39 años, Messi sigue sumando capítulos a una carrera mundialista que ya lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.

Lionel Messi, cada vez más decisivo en los Mundiales La marca ante Cabo Verde se suma a otros registros que Messi viene ampliando durante el Mundial 2026. El capitán argentino ya se había convertido en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de fase final de una Copa del Mundo, una racha que confirma su vigencia en los momentos de máxima presión.

Además, con sus últimos tantos, Messi alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo y pasó a ocupar el primer lugar de la tabla histórica de goleadores del torneo. El argentino superó a Miroslav Klose, que se había retirado con 16 tantos, y se mantiene por encima de otros nombres legendarios como Ronaldo, Gerd Müller, Just Fontaine y Pelé.

En este Mundial, Messi también había logrado otro hito: con 38 años y 357 días, se transformó en el jugador de mayor edad en convertir un hat-trick en una Copa del Mundo. Aquella actuación reforzó su lugar como uno de los futbolistas más influyentes del certamen. A los 28 minutos, Lionel Messi abrió el marcador contra Cabo Verde. @Argentina Los números de Messi en fases eliminatorias El dato difundido por Opta pone el foco en una faceta clave: el impacto de Messi en partidos de eliminación directa. Sus 12 participaciones de gol combinan tantos propios y asistencias, una estadística que refleja no solo su capacidad para definir, sino también para generar juego y asistir a sus compañeros. En esa lista, el argentino dejó atrás a Pelé, símbolo máximo de Brasil y tricampeón del mundo, y a Kylian Mbappé, la gran estrella francesa que todavía se mantiene en actividad y aparece como uno de los pocos futbolistas con chances de seguir peleando estos récords en el futuro. La comparación también marca dos generaciones distintas. Pelé construyó su legado en los Mundiales de mediados del siglo pasado, Mbappé irrumpió como figura decisiva desde Rusia 2018 y Messi terminó de consolidar su dominio mundialista en la etapa final de su carrera. Aunque Messi lidera varias de las principales estadísticas históricas del torneo, la disputa con Mbappé todavía puede continuar. El delantero francés acumula una efectividad extraordinaria en Copas del Mundo y se mantiene como el jugador activo con mayores posibilidades de acercarse o superar algunos de los registros del argentino.