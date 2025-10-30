De ganar millones a costa de sus hijos a trabajar en un restaurante de comida rápida: quién es Jon Gosselin







De llegar a los máximos niveles de fama y dinero, a la ruina total por disputas legales y problemas financieros.

Después del éxito mediático tuvo una suerte muy diferente. Créditos de la imagen: MediaPunch/Shutterstock

Cada vez que se menciona la palabra millones en el contexto de la televisión, por lo menos en los reality shows, aparece el nombre de Jon Gosselin. Esta estrella, que fue fugaz, se posiciona como el ejemplo de un hombre que alcanzó fama, generó ingresos significativos y luego vio cómo aquella fortuna se desvanecía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fue conocido por su vida familiar extraordinaria y su exposición mediática, lo que lo convirtió en una figura pública reconocible. Gosselin saltó a la fama junto con su entonces esposa y sus ocho hijos, gracias al show que retrataba la vida con mellizos y sextillizos, y se posicionó como un símbolo de la empresa mediática de familias numerosas.

Jon Gosselin De la fama y los millones, casi a la ruina. La historia del padre de los séxtuples. Imagen: US Sun La vida con sus sextillizos: el show que le generó millones Jon y su esposa participaron en el reality show "Jon & Kate Plus 8" que comenzó en 2007, tras dos especiales sobre su familia con mellizos y sextillizos. Durante ese periodo, se le pagó por episodio aproximadamente 22.500 dólares. La exposición mediática fue enorme: cámaras dentro de casa, la rutina del día a día con ocho niños, el asombro social por los sextillizos, todo contribuyó al éxito del programa.

Sin embargo, tras la separación de Jon y su esposa en 2009, el show cambió de nombre (a Kate Plus 8) y la participación de Jon se redujo drásticamente. A pesar de las altas ganancias de aquellos primeros años, Jon terminó con un patrimonio estimado mucho menor al que se podría esperar para alguien que obtuvo millones con un programa de televisión.

Desde el año 2011, Jon tuvo que buscarse otros trabajos para poder sobrevivir. Instaló paneles solares para Green Pointe Energy en Pensilvania y trabajó como camarero en 2013. Posteriormente, fue DJ en Wyomissing y, en 2016, comenzó a trabajar ocho horas semanales como ayudante de cocina en T.G.I. Friday's en Lancaster.

Disputas legales con su exesposa: que pasó con Jon Gosselin La ruptura matrimonial de Jon con su exesposa derivó en complejas disputas legales y un intenso foco mediático sobre quién se quedaría con la custodia de los niños, los derechos televisivos y los ingresos del show. Jon declaró que recibía pagos altos por episodio, pero también enfrentó demandas contractuales y la pérdida de su rol en el programa. Esa combinación de disputas y una gestión financiera quizá menos sólida le dejó con un patrimonio muy reducido, estimado en alrededor de 150.000 dólares.

Temas Millones