El multimillonario chino que permite que compres lo que quieras mientras se hace cada vez más rico

Su tienda penetró en todos los mercados del mundo y está ganando miles de millones con sus ventas.

Rápidamente posicionó a su tienda entre las primeras en ventas internacionales. Imagen: Forbes

En la última década, el comercio electrónico global cambió profundamente la forma en que compramos productos cotidianos, desde artículos para el hogar hasta tecnología y moda. Ese cambio fue impulsado por plataformas que combinan precios bajos, acceso inmediato y conveniencia, transformando la manera de consumir de millones de personas.

Detrás de uno de esos fenómenos digitales que permiten comprar prácticamente cualquier cosa con un clic está un empresario que ha visto crecer su fortuna a la par de la expansión de su negocio global de e-commerce. Se trata de Colin Huang, el magnate chino fundador de Temu y de la compañía matriz que lo hizo posible.

Colin Huang La revolución internacional del e-commerce tiene nombre y apellido: Colin Huang Imagen: Emprendedor Quién es Colin Huang, el hombre detrás de Temu Colin Huang, cuyo nombre de nacimiento es Huang Zheng, nació en 1980 en Hangzhou, China, y se formó como ingeniero de software con estudios superiores en Zhejiang University y una maestría en la University of Wisconsin. Su carrera profesional comenzó en empresas tecnológicas como Google y Microsoft, donde adquirió experiencia en ingeniería antes de decidir emprender por su cuenta.

Tras fundar y vender varios proyectos tecnológicos, en 2015 Huang lanzó Pinduoduo, una plataforma de comercio electrónico con un modelo de compras en grupo que rápidamente captó la atención de millones de consumidores chinos. Con su crecimiento explosivo, Pinduoduo se transformó en una de las empresas de e-commerce más grandes de China, posicionándola como rival de gigantes como Alibaba y generando la base para nuevos desarrollos internacionales.

A partir de ese éxito, la compañía evolucionó bajo el nombre de PDD Holdings y en 2022 lanzó Temu, una plataforma orientada al mercado global que ofrece productos de todo tipo a precios extremadamente competitivos y con una amplia expansión geográfica. Aunque Huang dejó los cargos ejecutivos desde 2020, sigue siendo un accionista clave y una figura influyente en la estrategia de crecimiento del grupo.

Miles de millones: el increíble patrimonio de Colin Huang Según estimaciones recientes, el patrimonio neto de Colin Huang ronda los US$ 49 mil millones, cifra que lo ubica entre los empresarios más ricos no solo de China sino del mundo. Esta enorme fortuna proviene en gran medida de su participación accionaria en PDD Holdings, la matriz de Temu y Pinduoduo, cuyo valor se ha disparado con la expansión global de sus servicios. La capacidad de Huang para identificar oportunidades en segmentos de mercado menos atendidos, junto con una estrategia de precios agresivos y una expansión internacional sostenida, ha sido clave para consolidar tanto su empresa como su riqueza.

