Estuvo en la cima del tenis, ganó millones y terminó pidiendo dinero para sobrevivir + Seguir en









Después de alcanzar la fortuna gracias a su talento, enfrentó una fuerte caída y casi termina en la calle.

De jugar una final de Grand Slam contra Roger Federer a tener que pedir comida a sus amigos. Imagen: Neos Kosmos

Mark Philippoussis fue una de las figuras más destacadas del tenis profesional a fines de los años 90 y principios de los 2000, reconocido por su potencia en el saque y su presencia en grandes torneos del circuito. Con importantes actuaciones en torneos de Grand Slam y en la Copa Davis, el australiano acumuló ganancias millonarias en premios y contratos publicitarios durante su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, la vida después de su retiro competitivo no fue tan próspera como muchos hubieran imaginado. A pesar de sus éxitos deportivos y los millones ganados, Philippoussis atravesó serias dificultades económicas que lo pusieron en una situación límite, llegando incluso a pedir ayuda a amigos para poder comprar comida.

Mark Philippoussis El ex tenista junto a su esposa Silvana Lovin, quien lo acompañó en todo momento. Imagen: The Greek Herald Cómo Mark Philippoussis se convirtió en una figura del tenis Mark Anthony Philippoussis nació en Melbourne en 1976 y debutó como profesional en 1994, destacándose rápidamente por su potente servicio y estilo agresivo. En 1996 logró su primer título ATP y años después confirmó su lugar entre los mejores, alcanzando el top 10 del ranking mundial y consagrándose en torneos importantes del circuito.

A lo largo de su carrera, Philippoussis participó en dos finales de Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos en 1998 y en Wimbledon en 2003, donde compitió contra figuras top del tenis como Roger Federer. También fue pieza clave en la obtención de la Copa Davis para Australia en varias ocasiones, consolidando su legado en el deporte.

De la cima a perderlo todo: qué pasó con el deportista Aunque Philippoussis ganó aproximadamente 7 millones de dólares en premios y otros ingresos publicitarios durante su carrera, su situación económica comenzó a deteriorarse a partir de 2006, tras sufrir múltiples lesiones que lo alejaron de las canchas.

Los problemas financieros se agravaron debido a decisiones cuestionables de gasto, como la compra de múltiples motos y un auto usado por un solo día, lo que contribuyó a que en pocos años dilapidara gran parte de su fortuna. En su momento más difícil, llegó a confesar que tuvo que pedir dinero a amigos para comprar comida y que, con su familia, subsistió con platos sencillos. A pesar de estos reveses, Philippoussis logró recuperarse parcialmente, participando en partidos de exhibición y reinsertándose en el mundo del tenis como entrenador, trabajando con jugadores destacados en la actualidad.

Temas Millones