De las películas a la vida real: el invento que te permitirá volverte invisible ante los ojos de los demás

Al igual que en Harry Potter, este invento permite emular uno de los objetos más utilizados por el mago más famoso del cine.

Millones de personas vieron la saga de Harry Potter o gran parte de las películas del mago más famoso del cine, y soñaron con poder usar alguno de los hechizos u objetos que tanto ayudan a los personajes durante las cintas. Si bien todo parecía muy lejano, un reciente invento emuló casi a la perfección uno de los artículos más conocidos de la obra.

La capa de invisibilidad fue un aliado del protagonista, que la utilizaba para infiltrarse en lugares clave durante el desarrollo de la trama. Este aparato quizás aún esté lejos de la efectividad de la prenda mágica, pero su funcionamiento en algunos entornos dio muy buenos resultados.

El invento fue creado por Invisibility Shield Co., una startup británica que desarrolló un escudo inspirado en la capa de invisibilidad de “Harry Potter”. El objeto no se usa como una prenda, sino como una pantalla rígida detrás de la cual una persona puede agacharse o ubicarse para quedar oculta.

El panel no vuelve invisible al cuerpo de manera perfecta. Lo que hace es cubrir la silueta con una imagen deformada del fondo, por eso el resultado se parece a un truco óptico más que a una desaparición total. Desde cierta distancia , la persona queda disimulada detrás del escudo.

La empresa trabajó en el desarrollo durante más de dos años y fabricó las primeras unidades para mostrar el funcionamiento del sistema. Después abrió una campaña de financiamiento para producir más paneles y avanzar con la comercialización del invento.

La meta inicial de la campaña era de u$s6.600 y fue superada con más de u$s10.100 prometidos en los primeros días. En otras publicaciones sobre el producto, el monto recaudado ya aparecía por encima de los u$s88.000.

El dispositivo se presentó como una alternativa real a una idea que hasta hace poco parecía reservada a las películas. No hay magia ni efectos digitales: el objeto depende de la posición de la persona, del fondo elegido y del modo en que el panel desvía la luz.

Embed - Testing a REAL Invisibility Shield!! (How Good is it?) - UNUSUAL

Cómo funciona el escudo para volverte invisible

El escudo funciona sin batería, cables ni conexión eléctrica. Su mecanismo se basa en una matriz de lentes colocadas dentro del panel, diseñadas para modificar el recorrido de la luz que llega desde la persona escondida detrás.

Cuando alguien se ubica detrás del escudo, la luz reflejada por su cuerpo se dispersa hacia los costados. Al mismo tiempo, la luz que viene del fondo pasa por las lentes y se extiende sobre la parte frontal del panel, justo donde normalmente se vería la silueta.

Ese efecto hace que el observador vea una zona parecida al fondo en lugar del cuerpo completo. La imagen no queda nítida ni idéntica al paisaje real, pero alcanza para borrar los bordes principales de la persona y hacer que pase desapercibida en determinadas condiciones.

El rendimiento mejora cuando el escudo se usa frente a superficies simples. Fondos como pasto, arena, cielo, paredes lisas o líneas horizontales permiten que la distorsión se note menos, porque el panel no tiene que reproducir demasiados detalles.

La ropa también influye en el resultado. Los creadores indicaron que el efecto funciona mejor cuando la persona usa prendas de un color parecido al fondo o apenas más claras, aunque también puede servir con ropa oscura sobre escenarios claros.

La limitación principal está en la definición de la imagen. Si detrás hay muchos objetos, contrastes fuertes o movimientos, la zona cubierta por el escudo puede verse como una mancha borrosa. El invento no elimina a la persona de la escena, sino que la camufla mediante una deformación de la luz.