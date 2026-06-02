Ni diamantes ni oro: el impensado articulo de lujo que se vendió por u$s812.000

Si bien muchos creen que nadie puede pagar millones por este artículo, su valor en una subasta dejó a todos boquiabiertos.

Los bienes de lujo siempre se asocian a los millones . Un reducido número de personas puede hacerse con estos objetos, cuyos precios están lejos de ser accesibles, y eso los transforma en artículos muy buscados y apreciados por los coleccionistas .

Por eso, esta botella consiguió ganarse un lugar entre las más costosas de su clase, debido a una importante serie de motivos. Tal es así que cada vez que una es adquirida, el resto eleva su cotización al haber menos unidades disponibles para quienes quieran gastar una buena cantidad y tener una en sus hogares.

El Romanée-Conti 1945 es un vino tinto francés elaborado por Domaine de la Romanée-Conti , una bodega de Borgoña, región conocida por producir algunas de las etiquetas más buscadas del mundo. El número corresponde al año en que se cosecharon las uvas usadas para hacer esa botella.

Su valor está ligado a una producción muy limitada. De esa cosecha salieron cerca de 600 botellas , una cantidad mínima incluso dentro del mercado de vinos de colección. Por eso, cada unidad conservada tiene un peso especial cuando aparece en una subasta, sobre todo si se puede comprobar su origen.

También influye lo que ocurrió después en el viñedo. Las plantas usadas para producir ese vino fueron retiradas y el terreno fue replantado al año siguiente. Esa botella quedó asociada al último vino elaborado antes de ese cambio dentro de la finca.

La filoxera forma parte de esa historia. Se trata de una plaga que atacaba las raíces de las plantas de uva y afectó durante décadas a muchos viñedos europeos. En el caso del Romanée-Conti 1945, ese contexto ayuda a entender por qué esa cosecha quedó marcada como una de las más difíciles de repetir.

El origen de la botella subastada también sumó valor. Pertenecía a la cava personal de Robert Drouhin, un nombre importante dentro del vino de Borgoña. En este tipo de ventas, saber de qué colección salió una pieza es clave para confirmar su recorrido y sostener su precio.

Embed - (444) ROMANEE CONTI,EL VINO MAS CARO DEL MUNDO ¿ES PARA TANTO?

El increíble precio de esta botella de vino

La botella de Romanée-Conti 1945 se vendió por u$s812.500 en una subasta organizada por Acker. Era una botella estándar de 750 ml, el tamaño habitual para un vino, pero alcanzó un precio que la dejó por encima de cualquier otra venta registrada en una subasta de este tipo.

Con ese monto, se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una puja. El récord anterior también pertenecía a un Romanée-Conti 1945: en 2018, otra unidad de la misma cosecha había llegado a u$s558.000 en una subasta de Sotheby’s en Nueva York.

La diferencia entre una venta y otra fue de u$s254.500. El salto muestra hasta dónde puede subir el precio cuando una unidad reúne varios elementos a la vez: una producción de apenas 600 unidades, un año histórico, un viñedo replantado después de esa cosecha y una procedencia documentada.

La operación formó parte de una subasta de tres días que reunió más de u$s25 millones en ventas. Entre todos los lotes, el Romanée-Conti 1945 quedó como el más relevante por el precio final y por la historia que acompañaba a esa botella.