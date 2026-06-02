Gracias a la IA: los magnates desconocidos que tienen una fortuna conjunta de u$s59.300 millones

Un fenómeno tecnológico le abrió el paso a empresarios que acumulan cifras impensadas y sorprenden a todo el mercado.

El avance de la IA fomentó la creación de una nueva generación de millonarios.

La inteligencia artificial ya transformó industrias completas y cambió el mapa económico de todo el mundo. Mientras nombres como Elon Musk, Jensen Huang o Sam Altman suelen concentrar la atención de la gente y miles de millones en inversiones , una nueva camada de empresarios empezó a ganar terreno lejos de los focos mediáticos.

Durante el último año, varias startups especializadas en herramientas de IA para programación, medicina, derecho y gestión de datos impulsaron la creación de 19 nuevos multimillonarios . Según los datos relevados por Bloomberg, la riqueza combinada de este grupo alcanzó los u$s59.300 millones .

La primera etapa del boom tecnológico estuvo dominada por compañías que desarrollaron modelos de lenguaje o fabricaron chips para entrenarlos. Pero ahora eso cambió, ya que el dinero comenzó a concentrarse en empresas que aplican inteligencia artificial a sectores específicos, con soluciones para tareas concretas.

Bloomberg identificó a 19 empresarios estadounidenses que ingresaron al club de los multimillonarios gracias al crecimiento de sus compañías relacionadas a la IA y entre todos reúnen un patrimonio de u$s59.300 millones.

Muchas de estas firmas crecieron a partir de necesidades empresariales como automatizar documentos legales, asistir a médicos en diagnósticos, desarrollar código de software o entrenar modelos con datos especializados.

Reflection AI

La startup Reflection AI aparece entre los casos más llamativos de esta nueva generación de empresas tecnológicas. La compañía desarrolla agentes capaces de programar, corregir errores y comprender código de autónoma. Su crecimiento impulsó la fortuna de sus creadores, Ioannis Antonoglou y Misha Laskin, cuyos patrimonios estimados están en u$s4.000 millones cada uno.

Antonoglou ya contaba con experiencia en proyectos dentro de Google DeepMind. Formó parte del equipo detrás de AlphaGo, el sistema que logró vencer a jugadores profesionales del tradicional juego Go. La demanda de herramientas capaces de automatizar procesos de programación convirtió a Reflection AI en una de las principales firmas del mercado tecnológico.

Harvey

Otro de los nombres que comenzó a ganar popularidad es Harvey. La empresa fue creada por el abogado Winston Weinberg junto al investigador Gabe Pereyra. Ambos desarrollaron una plataforma especializada en tareas jurídicas como revisión de contratos, búsqueda de antecedentes legales y redacción de documentos complejos.

El nombre de la compañía está inspirado en Harvey Specter, uno de los personajes más populares de la serie televisiva "Suits". El crecimiento de la firma permitió que Weinberg y Pereyra alcanzaran fortunas de u$s1.600 millones cada uno. Además, Harvey ya presta servicios a importantes estudios jurídicos y corporaciones internacionales.

Dinero Millones Plata Dólar Hombre Lluvia La IA permitió la creación de nuevas empresas. Freepik

OpenEvidence

El sector sanitario también encontró su propio fenómeno económico gracias a OpenEvidence. La empresa fue fundada por Daniel Nadler, empresario que anteriormente había vendido la plataforma financiera Kensho a S&P Global por u$s550 millones. Su nuevo proyecto se enfoca en asistencia médica mediante inteligencia artificial, permitiendo consultar investigaciones, estudios clínicos y referencias científicas para apoyar la toma de decisiones profesionales.

Según los datos publicados por Bloomberg, OpenEvidence superó las 100 millones de consultas y elevó su valoración hasta los u$s12.000 millones tras multiplicar varias veces su valor en apenas seis meses. Gracias a ese crecimiento, la fortuna de Nadler llegó a u$s7.200 millones a comienzos de 2026.

Mercor

Entre las historias más curiosas aparece la de Mercor. Sus fundadores, Brendan Foody, Adarsh Hiremath y Surya Midha, se conocieron durante una competencia escolar y más tarde abandonaron la universidad para incorporarse al programa de becas impulsado por Peter Thiel, que entrega u$s250.000 a jóvenes emprendedores para desarrollar empresas tecnológicas.

Mercor comenzó como una plataforma de contratación laboral, pero actualmente suministra especialistas que etiquetan datos y entrenan modelos de inteligencia artificial para compañías como OpenAI y Anthropic. Eso permitió que su valoración alcanzara los u$s10.000 millones y que cada uno de sus tres fundadores acumulara una fortuna de u$s1.900 millones.