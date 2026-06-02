El ingenioso invento que calienta y aromatiza tu casa de una manera muy particular + Agregar ámbito en









Ideal para cambiar el ambiente en millones de hogares, este aparato aclimata y también deja un aroma increíble en el ambiente a diferencia de otros productos similares.

Este aparato revolucionará los hogares por su estética y funciones. Egloo

Millones de hogares enfrentan una constante cuando baja la temperatura: hay que cerrar todo para calefaccionar la casa y el ambiente se vuelve más pesado, aunque no se sufra frío. Allí aparecen algunas contras, como los olores o la falta de corrientes de aire que ayudan a evitar su acumulación, pero parece que una empresa encontró la solución perfecta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta nació en Italia y apunta a espacios interiores donde una pieza compacta puede sumar calor sin una instalación fija, además de otros beneficios. La premisa es simple: mantener aclimatado el ambiente y, al mismo tiempo, dejar un aroma agradable.

Egloo Tornado Este calefactor cuenta con más de una característica particular. Egloo De qué trata esta estufa ecológica que es furor en internet La estufa se llama Tornado y fue desarrollada por Egloo, una firma italiana vinculada a objetos para el hogar. Se trata de una pequeña chimenea de mesa hecha con arcilla cocida o terracota, un material similar al barro endurecido que se usa en macetas, tejas y piezas artesanales.

El dispositivo está pensado para generar calor en ambientes chicos y también para funcionar como pieza decorativa. La abertura frontal permite ver el fuego encendido, mientras la estructura concentra la llama dentro del cuerpo principal. Por su tamaño y su forma de uso, no reemplaza a un sistema de calefacción grande.

El rasgo más particular es la llama giratoria que se forma en el interior. Ese efecto visual le da nombre al producto y lo diferencia de una estufa común, porque el fuego no queda quieto dentro del depósito, sino que se mueve como un pequeño remolino.

Tornado también puede aromatizar el ambiente. Para eso, permite agregar aceite esencial o una fragancia en el sector indicado, de modo que el calor ayude a liberar el aroma mientras el dispositivo permanece encendido. La misma pieza reúne calefacción, fuego visible y difusión de fragancia. Embed - Egloo Tornado - Bioethanol Fireplace - How to Use Sin cables ni humo: cómo funciona el dispositivo Tornado funciona con bioetanol, un combustible líquido de origen vegetal usado en chimeneas pequeñas y calefactores decorativos. No necesita enchufe, cables ni instalación fija, porque el calor sale de una llama real dentro de la propia estructura. La llama giratoria aparece por el movimiento del aire caliente. Cuando el combustible se enciende, el calor sube dentro de la pieza y la forma de la arcilla cocida ayuda a que el aire se acelere y gire. Ese efecto se produce sin motor ni piezas eléctricas. El tanque interno incluye fibra cerámica, un material resistente al calor que retiene el combustible y ayuda a mantener una combustión más lenta y constante. Esa parte permite que el líquido quede más controlado dentro del depósito mientras la llama sigue encendida. La estructura toma temperatura en unos 5 minutos y no requiere mantenimiento para funcionar. Tampoco produce humo visible ni hollín como una combustión con leña, aunque debe usarse con los cuidados propios de cualquier objeto con fuego real y combustible líquido.

Temas Millones