Invento millonario: la nueva bicicleta estática que no tiene asiento y es tendencia en el mundo fitness + Seguir en









El cuidado personal es algo importante para millones de personas y esta creación ayudará a muchos con un problema recurrente a la hora de entrenar.

La creación que cambiará el entrenamiento diario de millones de personas. Martoni

El cuidado personal es algo que hoy emplean millones de personas en el mundo, ya que todos se preocupan no solo por cómo se ven, sino también por su salud. Es por eso que es normal que las personas hagan cada vez más actividad física y, a medida que aumentan quienes se aventuran en este ámbito, también avanza la tecnología.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La bicicleta fija es un elemento clave para hacer ejercicio en los gimnasios o en casa, pero aún cuenta con ciertas desventajas. Ahora, estas fueron eliminadas con esta innovadora creación, que cambiará para siempre la comodidad de los usuarios para bien.

Bicicleta fija Martoni 1 Este nuevo invento saca una importante incomodidad que viven día a día los usuarios de la bicicleta fija. Martoni La nueva bici fija sin asiento: de qué trata este invento La Martoni Cardio Speeder es una bicicleta estática que elimina por completo el sillín y coloca al usuario en una posición suspendida, apoyado en almohadillas para la cadera y los codos. El cuerpo queda inclinado hacia adelante y el peso se distribuye sin presión directa sobre la pelvis, modificando de forma total la postura clásica del ciclismo indoor.

El proyecto fue creado por Marty Williams, diseñador de equipamiento deportivo radicado en Montana, quien tomó como referencia las posiciones aerodinámicas extremas utilizadas por ciclistas profesionales como Graeme Obree y Chris Boardman en pruebas de contrarreloj durante los años noventa. Esa idea fue adaptada a una bicicleta fija, pensada exclusivamente para entrenamiento estacionario.

Embed - How to Assemble Martoni Cardio Speeder in 5 Minutes En términos técnicos, el equipo incorpora un volante de inercia de 23 kilos con transmisión por correa, resistencia regulable desde el manillar, conectividad Bluetooth para aplicaciones de entrenamiento, pedales combinados y un cuadro abierto sin tubo superior ni de sillín, lo que facilita subir y bajar. La estructura completa pesa alrededor de 50 kilos y está diseñada para soportar usuarios de hasta 136 kilos.

La bicicleta no se vende aún en tiendas tradicionales. Su comercialización se realiza a través de una campaña activa en Kickstarter, donde los usuarios pueden reservar el producto antes de su fabricación en serie. El valor informado para los primeros aportantes es de 1.120 dólares, mientras que el precio final de venta al público todavía no fue definido.

Temas Millones