El tik toker que vendió su empresa por 900 millones de dólares tras acordar tener un clon de IA

El reconocido influencer consiguió uno de los tratos más redituables que se hayan visto en su ámbito.

TikTok fue una herramienta que ayudó a muchos a generar ingresos de millones de dólares , debido a la rapidez con la que se expande la popularidad de los creadores de contenido más famosos de la plataforma. Entre ellos, uno que ha sabido destacar es Khaby Lame.

Con su éxito en la aplicación de videos, consiguió algo mucho más valioso: un acuerdo multimillonario que no solo le llena los bolsillos. Con ayuda de la IA, podrá ampliar mucho más su contenido y explotar su marca a niveles que hasta ahora no se han visto, según las proyecciones.

Khaby Lame se hizo conocido a nivel mundial por una serie de videos en TikTok donde responde, sin hablar, a supuestos "life hacks" que circulan en internet. En esos contenidos muestra la solución simple y real, cerrando con un gesto irónico a cámara . Ese formato lo llevó a superar los 160 millones de seguidores.

El crecimiento de su audiencia derivó en ingresos directos por campañas publicitarias con marcas internacionales. Antes de la venta de su empresa, Lame cobraba cifras millonarias por publicaciones patrocinadas y acuerdos comerciales, lo que le permitió acumular un patrimonio estimado en torno a los 10 millones de dólares.

Para administrar esos ingresos y contratos, se creó la empresa Step Distinctive Limited , que figuraba como titular de los acuerdos publicitarios, licencias de uso de imagen y negociaciones comerciales vinculadas a su actividad como creador digital.

El acuerdo de venta de su empresa: 900 millones y un gemelo digital

La venta de Step Distinctive Limited se concretó mediante un acuerdo con Rich Sparkle Holdings, una compañía que cotiza en bolsa con sede en Hong Kong. La operación fue valuada en aproximadamente 900 millones de dólares y se realizó a través de la transferencia total del control de la empresa.

El contrato incluyó una cláusula clave: la autorización para utilizar la imagen, la voz y los gestos de Khaby Lame en el desarrollo de un clon digital basado en inteligencia artificial. Ese gemelo digital puede generar contenido y participar en acciones comerciales sin la intervención directa del creador. La incorporación de este clon fue uno de los factores centrales para justificar la valuación alcanzada en la negociación, ya que permite producir contenido de manera constante.

Con esta operación, la empresa compradora aseguró la explotación comercial de la marca Khaby Lame a largo plazo, mientras que el creador cerró uno de los acuerdos económicos más altos registrados para un influencer a nivel mundial.