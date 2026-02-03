La mansión de lujo que puso Pampita: ¿dónde se encuentra y cuánto vale?

La mediática figura argentina puso a la venta una propiedad de lujo, que llamó la atención de todos los fanáticos de la arquitectura.

La vivienda, que durante años fue refugio y escenario de numerosos momentos familiares, salió al mercado con un valor que no pasó desapercibido.

Tras un intenso año de trabajo y movimientos personales, Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita , atraviesa una nueva etapa a nivel personal.

En los últimos días , salió a la venta su lujosa mansión ubicada en Nordelta, una de las zonas residenciales más exclusivas del país, lo que despertó rumores y especulaciones sobre los motivos que impulsaron esta decisión.

La mansión de Pampita está ubicada en un barrio privado de Nordelta, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, una de las zonas residenciales más exclusivas y cotizadas del país.

Se trata de una propiedad moderna de gran escala, con un diseño contemporáneo caracterizado por líneas limpias, amplios ventanales y una paleta de colores neutros que prioriza la luz natural.

Amplios espacios interiores y exteriores, que combinan funcionalidad y estilo sofisticado.

Una galería con vistas al agua y un jardín parquizado, ideal para actividades al aire libre y encuentros sociales.

Piscina y áreas de relax con estética elegante y moderna.

Interior decorado con elementos de lujo y diseños minimalistas, que incluyen tonos beige, gris y blanco, obras de arte y detalles que reflejan el gusto personal de Pampita.

La casa fue remodelada recientemente y, además de su valor arquitectónico, se destaca por su amplio uso de materiales de alta gama y estética contemporánea, lo que la convirtió en un símbolo de estilo y confort.

Casa Pampita Propiedades

Los motivos por los que Pampita quiere vender su mansión

Esta venta va más allá de una simple transacción inmobiliaria. Según su entorno más cercano, Pampita atraviesa una etapa en la que prioriza la libertad y la flexibilidad, por sobre la posesión de propiedades grandes y de alto mantenimiento.

“Los costos son elevados y ella prefiere no quedar atada a bienes que no utiliza de manera permanente”, señalaron fuentes cercanas. Esta elección se refleja no sólo en la venta de la propiedad, sino también en sus declaraciones públicas. En distintas oportunidades, Pampita expresó su preferencia por alquilar y llevar un estilo de vida más liviano, sin ataduras que limiten su movilidad o flexibilidad personal.

El valor de la mansión de Pampita

La vivienda, que durante años fue un refugio y escenario de numerosos momentos familiares, salió al mercado con un valor que no pasó desapercibido: cuatro millones de dólares.

Si bien la cifra resulta impactante, responde al nivel de lujo y al diseño contemporáneo de la propiedad, que se distingue por sus amplios ventanales, una galería con vistas privilegiadas al agua, espacios integrados y una piscina ideal para el clima de la zona.