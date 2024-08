De sufrir por tres fracasos matrimoniales, depresión y adicción a las drogas a ser una joven multimillonaria de las comidas rápidas

Las adicciones le hacían olvidar sus problemas pero no quiso terminar como su padre. Se volvió a casar pero sus infidelidades arruinaron la pareja. Posteriormente se divorció y estuvo unos años soltera hasta que volvió a contraer matrimonio. Su última pareja no perduró porque tenía una clara intensión de sólo querer su dinero.

Sobre su ultimo matrimonio recordó: “"Fui engañada una y otra vez, por tres años y medio. La primera vez que lo supe pensé 'me lo merezco, estoy pagando por lo que hice'. Me engañó mientras estaba embarazada, no me respetó. Nunca nadie me había hablado de la forma que él lo hacía, me trataba como si fuera basura. [...] Pensaba que dios me estaba castigando".

Tiempo después pudo salir adelante con la religión como su impulso para mejorar su vida. Esta nueva etapa de su vida le permitió mejorar sus hábitos y mantener una lucha interna contra sus vicios. Como también volvió a encontrar el amor junto a un hombre piadoso que contribuye a la comunidad. Ambos se volvieron colaboradores de proyectos y donaciones a comunidades africanas y en programas contra la injusticia infantil.

De cuánto es la fortuna de Lynsi Snyder, según Forbes

La SEO de la cadena de comida rápida pudo enderezar su vida e incrementar el patrimonio del negocio familiar. La revista Forbes indica que la fortuna de Lynsi Snyder es de 6.700 millones de dólares.