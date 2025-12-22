Río Negro y Neuquén firmaron los contratos de concesión de cuatro hidroeléctricas del Comahue

Se trata de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las provincias destacaron que el nuevo esquema "garantiza a Neuquén y Río Negro más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua".

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de Neuquén, Rolando Figueroa , participaron este lunes de la firma de los contratos de concesión y transferencia de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila , junto a representantes del Estado nacional.

El acto se desarrolló en la localidad rionegrina de Cipolletti y contó, además de con la participación de los jefes provinciales, con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti .

Desde los gobiernos locales apuntaron que el nuevo esquema "garantiza a Neuquén y Río Negro más ingresos por regalías, un nuevo canon por el uso del agua, la creación de un fondo específico para obras y trabajos de seguridad que protejan a la población ante eventuales crecidas".

Al respecto, el gobernador Figueroa aseguró: “Lo que más queríamos modificar era lo que otros planos políticos habían impuesto hacia nosotros”. Explicó, además, que previo a la firma de los contratos “nos sentíamos injustamente tratados y ahora se viene a solucionar”.

“A la hora de cobrar las regalías, cobrábamos sobre una tercera parte del valor, y a la hora de comprar la energía, la comprábamos al cien por ciento”, agregó.

Dijo que desde Neuquén y Río Negro “le estamos dando este apoyo al país tan importante para lograr ese superávit que queremos lograr” y remarcó: “Queremos que se nos pague lo que corresponde por lo que se llevan de acá”.

Weretilneck Figueroa Alberto Weretilneck, María Carmen Tettamanti y Rolando Figueroa, en Cipolletti.

“Que las regalías estén contempladas al cien por ciento del valor, para nosotros es muy importante. Ya quedan muy lejos aquellos sentimientos que nos despiertan, que quienes viven cerca del Obelisco vivan a costa nuestra. Es tan importante sentir que lo que se llevan, lo pagan; y con esta negociación lo estamos logrando”, indicó.

“También otra actitud muy importante ha sido poder comenzar a cobrar en especies”, sostuvo el gobernador y detalló que “queremos formar una canasta de energía como provincia productora, y queremos que se nos tenga en cuenta el valor real que tenemos sobre la energía que le terminamos aportando al país”. “Todos estos puntos para nosotros son innegociables y eso, a partir del diálogo, fue tenido en cuenta”, expresó.

Comentó que las legislaturas de Neuquén y Río Negro “trabajaron para poder cobrar el canon del agua”. “Es muy importante también que se nos pague por el canon del agua”, dijo y recordó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el agua “es de las provincias; son nuestros recursos naturales”.

El Chocon El Chocón, una de las cuatro represas del Comahue concesionadas.

El gobernador neuquino puntualizó que se llegó a la firma de los contratos tras “una larguísima negociación” y consideró que se trata de algo “histórico para ambas provincias”. Destacó “la participación que nos ha dado el gobierno nacional” y remarcó que “ha sido único el trabajo que hemos podido desplegar; las negociaciones, el poder hablarnos y plantear nuestros puntos y nuestros temas que resultan de importancia para los habitantes de ambas provincias”.

Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck afirmó: "Lo que siempre planteamos con ‘Rolo’ es que se reconozca lo que el norte de la Patagonia aporta desde siempre al país”. Y agregó: “Que se reconozca el esfuerzo de las provincias en un contexto nacional es muy importante y creo que en este caso se ha logrado”.

Finalmente, la secretaria nacional destacó “el trabajo conjunto entre Nación y provincias” y aseguró que “cada territorio tiene todo el derecho de defender lo que cree que tiene que defender, y desde la Nación hay que atender esos reclamos. Creo que así se ha hecho”.

“El resultado de la licitación muestra que fue exitosa esa negociación”, aseveró y consideró que “las provincias pudieron obtener lo que querían y la Nación también pudo plasmar su posición”. “El resultado fue una alta competencia y un fuerte interés que demostraron las empresas”, añadió.

Por la Central Piedra del Águila, se firmó un contrato de 245 millones de dólares con la empresa Central Puerto; por la Central Hidroeléctrica El Chocón, fue por 235,6 millones de dólares con la firma MSU Green Energy; por la Central Hidroeléctrica de Alicurá, fue por 162 millones de dól ares con la empresa Edison; y por la Central Cerros Colorados, fue con la empresa Edison por 38 millones de dólares.