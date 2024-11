Del mostrador a la web: las claves para la digitalización de tu negocio

Para tener éxito en el entorno digital, es fundamental contar con bases sólidas: un sitio web bien estructurado y una presencia activa en redes sociales . Si estas bases no están firmes, es difícil atraer a tu público ideal y, por ende, lograr un impacto positivo en la facturación. Parte de estas bases sólidas incluye la correcta presentación de los servicios o productos , información clara, datos de contacto visibles, piezas gráficas de calidad, un logo profesional y un diseño web que funcione en todos los dispositivos.

Es común que, en los primeros pasos hacia la digitalización, los dueños de negocios no tengan completamente claro hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Por eso, es clave que busquen una agencia de marketing digital con una visión integral del negocio. De lo contrario, pueden terminar recibiendo soluciones fragmentadas que no logran los resultados esperados.

Es importante entender que Google ADS se basa en palabras clave, lo que significa que tus anuncios aparecerán cuando los usuarios busquen términos específicos. Esto suele requerir una inversión mayor, pero los resultados en términos de calidad de los clientes potenciales son muy positivos, ya que te encuentran cuando están buscando algo concreto. Para aprovechar Google ADS, es fundamental que tu sitio web esté activo y optimizado.

Por otro lado, Meta ADS (Facebook e Instagram) es una excelente herramienta para visibilizar tus productos o servicios. Es más económico y se basa en los intereses de las personas, lo que permite segmentar de manera muy efectiva a tu público objetivo. Sin embargo, requiere un contenido de calidad y bien planificado para generar buenos resultados.

Es importante recordar que el éxito en publicidad digital no es inmediato. Invertir mucho dinero no garantiza ganancias rápidas; es un proceso que requiere tiempo. Trabajar con profesionales con experiencia puede evitarte muchos contratiempos. Además, el éxito no depende solo de la campaña publicitaria, sino también de otros factores claves que pueden ir acomodándose a medida que el negocio digital se va desarrollando y creciendo, como las facilidades de pago, los tiempos de entrega y los beneficios adicionales como cuotas o envíos.

Contar con un equipo proactivo es esencial, y la clave es empezar de manera gradual y mejorar día a día. El éxito no es inmediato, pero el negocio digital sigue creciendo. Cada vez más empresas están digitalizando sus productos y servicios, aprovechando los beneficios de este entorno. Te sugiero que empieces hoy, y en un año te vas a acordar de esta nota, con tu negocio digital funcionando y generando ingresos.

Por Franco Bovone, especialista en marketing digital, director de Point Web Argentina