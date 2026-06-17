Cierres masivos y deudas millonarias: la cadena de comida rápida que va a la quiebra y podría desaparecer

Una histórica marca está pasando por una situación muy complicada y decenas de sucursales quedaron en un limbo comercial.

El rubro gastronómico de Estados Unidos está pasando por un período de fuertes cambios . La inflación acumulada, el aumento de los costos operativos y la caída en la rentabilidad golpean a varias empresas que durante décadas dominaron el mercado de la comida rápida.

En medio de esta situación, una de las noticias que más repercusión generó en 2026 involucra a Hardee’s , una marca emblemática que enfrenta un panorama incierto luego de la caída financiera de uno de sus principales operadores. La situación afecta a decenas de establecimientos y pone en duda su continuidad en distintas regiones del país.

ARC Burger , la compañía encargada de administrar 77 restaurantes Hardee’s en Estados Unidos, inició un proceso de quiebra bajo el Capítulo 7 ante un tribunal federal del estado de Georgia. La presentación judicial llegó cuatro meses después de la decisión de cerrar todos sus establecimientos en diciembre de 2025.

El conflicto empezó por desacuerdos con la empresa propietaria de la marca Hardee’s, la casa matriz acusó a ARC Burger de incumplir obligaciones contempladas en los contratos de franquicia, lo que derivó en una disputa legal. Tras la declaración de bancarrota, un juez suspendió de manera temporal esa demanda mientras avanza el proceso judicial.

Los 77 restaurantes continúan figurando como "cerrados temporalmente" en la página oficial de Hardee’s, pero la realidad es que todavía no existe una definición certera sobre cómo va a ser el futuro de esas ubicaciones. Las sucursales que fueron afectadas estaban distribuidas en nueve estados:

Alabama

Florida

Georgia

Illinois

Kansas

Missouri

Montana

Carolina del Sur

Wyoming

Perder dinero millones quiebra bancarrota El negocio está en una cuerda floja. Freepik

Qué significa la quiebra bajo el Capítulo 7 de ARC Burger

El Capítulo 7 de la legislación estadounidense es conocido como una bancarrota de liquidación definitiva. A diferencia del Capítulo 11, que permite reorganizar deudas y mantener las operaciones en funcionamiento, este mecanismo implica el cierre de la actividad empresarial y la venta de activos para cancelar todos los compromisos económicos. El procedimiento funciona de la siguiente manera:

Un síndico designado por la Justicia toma el control de los bienes de la empresa

Se identifican los activos disponibles

Se venden las propiedades y los recursos que no están protegidos por la ley

El dinero obtenido se distribuye entre los acreedores

Este esquema prácticamente elimina cualquier posibilidad de recuperación bajo la administración original, por lo que la reapertura de los 77 restaurantes bajo el control de ARC Burger es una posibilidad muy poco probable. De todas formas, eso no significa que Hardee’s desaparezca por completo, ya que la cadena conserva la facultad de entregar esas ubicaciones a nuevos operadores, si es que encuentra interesados en asumir la explotación comercial.

El Capítulo 7 también cuenta con algunas particularidades que explican su alcance, ya que entre las deudas que suelen quedar incluidas aparecen:

Tarjetas de crédito

Préstamos personales

Facturas médicas

Servicios impagos

Por el otro lado, existen obligaciones que no se eliminan, como las pensiones alimentarias, algunas deudas impositivas recientes, determinadas multas judiciales y la mayoría de los préstamos estudiantiles. El proceso suele completarse en un período de cinco meses, aunque la declaración de bancarrota puede permanecer hasta 10 años en los antecedentes crediticios.

Bancarrota quiebra dólar Este no es el único negocio en pasar por esta situación. Freepik

Todas las franquicias en crisis

El caso de ARC Burger refleja una tendencia que afecta a buena parte del negocio de la comida rápida en Estados Unidos. La propia Hardee’s sufrió una reducción considerable en los últimos años. A principios de 2023 tenía 1.754 restaurantes y hacia finales de 2025 contaba con 1.571 establecimientos, lo que significa una pérdida de 183 locales en apenas dos años. La lista de compañías que enfrentan dificultades también incluye a otras marcas muy reconocidas como:

Carl’s Jr.

Uno de sus operadores, que administraba 65 de sus restaurantes, recurrió al Capítulo 11 para reorganizar sus finanzas. La situación llamó la atención porque Carl’s Jr. pertenece al mismo grupo empresarial que Hardee’s.

Wendy’s

La empresa anunció un plan para cerrar entre 298 y 358 restaurantes en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026, como parte de una reorganización de su red comercial.

Fat Brands

La compañía matriz de 18 cadenas gastronómicas solicitó protección por bancarrota en febrero. Dentro de su portafolio existen locales conocidos como Fatburger, Johnny Rockets, Round Table Pizza y Marble Slab Creamery. En estos casos, los especialistas explican que la combinación de mayores costos laborales, alquileres más elevados y cambios en los hábitos de consumo está modificando por completo el negocio.