Divorcio millonario: el patrimonio de Jennifer López que está en juego tras la ruptura con Ben Affleck

En este contexto es que la cantante fue vista visitando mansiones en Los Ángeles, dando lugar a las especulaciones respecto a la compra de un nuevo inmueble y una inminente mudanza.

Cuál es la fortuna de Jennifer López

La actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, productora de televisión y empresaria estadounidense que tiene un patrimonio neto de u$s400 millones. Se estima que este número supera por u$s250 millones a su expareja.

La carrera de Jennifer López se ha extendido por más de 25 años y hoy es una de las celebridades más importantes de Hollywood. En este tiempo, la cantante publicó varios álbumes y sencillos a lo largo de su carrera musical, con éxitos como "Let's get loud" y "On the floor". Sin embargo, también cosechó una gran fortuna y fama gracias a su labor como actriz en varios films incluyendo "Selena" y "Maid in Manhattan".

En qué invierte Jennifer López

La artista lanzó el perfume Glow junto con la compañía Designer Parfums en 2002, y posteriormente lanzó la fragancia Still Jennifer López. También lanzó su línea de ropa junto con Kohl’s en 2011, y se desempeñó como embajadora de L’Oreal Paris y de Gillette Venus. En esta misma línea, recientemente, la cantante de 55 años lanzó su línea cosmética de JLO Beauty.

jlo.jpg

En octubre de 2022, López y Jimmy Fallon publicaron un libro para niños, "Con Pollo: Una aventura bilingüe para jugar", que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

Además de estos múltiples negocios, López destinó varias inversiones en proyectos inmobiliarios y empresas. La artista posee varias propiedades de gran tamaño y lujo, desde el Bronx hasta Bel Air. Tiene casas en Miami, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York y una cartera de propiedades con un valor estimado de u$s97 millones.

Aunque el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck podría tener algunos impactos financieros a corto plazo, es poco probable que afecte significativamente la gran fortuna de JLo a largo plazo, dada su sólida carrera y diversos emprendimientos empresariales que conforman sus fuentes de ingresos.