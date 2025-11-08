Accidente de Franco Colapinto en el GP de Brasil: abandonó la Sprint tras un despiste múltiple

El piloto argentino se encontraba en la décima posición al momento del abandono. "No entiendo bien por qué perdí el control del auto", afirmó el pilarense.

El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 vivió un episodio de máxima tensión cuando una serie de incidentes obligó a la dirección de carrera a detener la prueba con bandera roja . La medida buscó garantizar la seguridad de los pilotos y permitir el retiro de los autos involucrados en los choques.

Entre los afectados estuvo el argentino Franco Colapinto , quien abandonó la carrera Sprint luego de perder el control de su monoplaza en la curva 3 , durante la séptima vuelta .

En ese momento, el piloto de Alpine se encontraba cerca de alcanzar el duodécimo puesto , aprovechando los despistes de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg , aunque solo este último logró reincorporarse a la competencia.

Todo comenzó en la sexta vuelta , cuando Piastri, Hülkenberg y Colapinto se despistaron casi simultáneamente en el mismo sector del circuito. Tras el impacto, el argentino transmitió tranquilidad al equipo: “ Estoy bien ”, confirmaron las autoridades. No obstante, tanto el australiano como el argentino debieron abandonar por los daños sufridos en sus vehículos .

Desde Alpine informaron a través de sus redes: “ Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta ”. El equipo adelantó que el monoplaza será evaluado antes de la clasificación, aunque el piloto estaría en condiciones de volver a correr.

El ingreso del safety car permitió estabilizar la situación mientras los comisarios retiraban los autos accidentados. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera ordenó interrumpir la prueba para revisar el estado del trazado y garantizar las condiciones de seguridad antes de reanudar la actividad.

Las palabras de Colapinto tras el abandono

Pocos minutos después del accidente, el piloto argentino compartió sus sensaciones: “Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí el control del auto. Había un poco de agua o algo y de una vuelta a otra perdimos mucho grip".

"Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Está complicado. Varios se fueron ahí, hicieron un trompo. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima, ojalá que puedan arreglar todo”, remarcó.

El oriundo de Pilar, de 22 años, había tenido un gran inicio, ganando dos posiciones en la largada para pasar del puesto 16° al 14°. Sin embargo, la pérdida de adherencia en el asfalto cambió el rumbo de su jornada. La rápida intervención de los comisarios y la activación de los protocolos de seguridad evitaron consecuencias mayores, aunque la carrera quedó marcada por los tres despistes consecutivos.

Resultados y próxima actividad del GP de San Pablo

Tras la reanudación, el británico Lando Norris se llevó la victoria en la Sprint, escoltado por Kimi Antonelli y George Russell. El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, largó desde la posición 13 y finalizó octavo, sumando un punto para Alpine.

También puntuaron Max Verstappen (4°), Charles Leclerc (5°), Fernando Alonso (6°) y Lewis Hamilton (7°). En la última vuelta, el brasileño Gabriel Bortoleto protagonizó un fuerte choque y debió retirarse.

De no mediar contratiempos, la clasificación oficial se realizará este sábado a las 15, mientras que la carrera principal del domingo comenzará a las 14, con el objetivo de que Colapinto pueda volver a pista tras el duro golpe sufrido en Interlagos.