El multimillonario que tuvo el divorcio más caro de la historia y marcó un récord en la historia del arte







Es uno de los empresarios que más millones logró hacer, pero también perdió mucho en su separación.

Logró hacer miles de millones pero su vida fue tan exitosa como polémica. Jeenah Moon/Bloomberg

Muchas de las personas que más millones logran hacer a lo largo y ancho del mundo tienen historias particulares. Algunos por sus estilos de vida llamativos y otros por cuestiones mucho más controversiales, tanto en el camino para convertirse en multimillonario como en sus vínculos una vez que logran forjar una fortuna tan grande.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dmitry Rybolovlev es uno de esos personajes con un trasfondo muy polémico, con varias cuestiones que al día de hoy dan que hablar. Su oscuro pasado con fuertes acusaciones en su contra, el increíble manejo de los negocios en el mundo del arte y un divorcio que costó mucho dinero.

Dmitry Lionel Cironneau AP Photo El empresario ruso tuvo grandes polémicas en su vida. Lionel Cironneau/AP Photo Cómo Dmitry Rybolovlev logró su fortuna Dmitry creció en una casa dónde la medicina era la carrera a seguir para todos. Sus dos padres fueron médicos y él asistió a la Universidad Estatal de Medicina de Perm. Se especializó como cardiólogo y trabajó en el hospital local.

Paralelamente, también mostró un gran talento para los negocios. Se mudó a Moscú y abrió dos negocios claves: una empresa de inversión y su propio banco. Gracias a esto, compró Uralkali, una compañía rusa que se dedica a la producción y exportación de potasa: las sales ricas en potasio, un nutriente esencial para las plantas y utilizado en fertilizantes agrícolas.

Para 2010, decidió mudarse a Mónaco y adquirió la participación mayoritaria en el AS Monaco FC, al cual devolvió a la Primera División de Francia. Pero previamente, vivió una serie de importantes polémicas: fue acusado del asesinato del director general de un equipo de Rusia y de contaminar el río de Kama, aunque de ambas denuncias logró salir impune.

Otra pasión, además de los negocios y el fútbol, era el arte. Fue el encargado de vender el Salvator Mundi, una obra atribuida a Leonardo Da Vinci: la compró en 2013 por 125 millones de dólares y cuatro años más tarde le pagaron 450.3 millones de dólares, una cifra récord. Miles de millones: el patrimonio de Dmitry Rybolovlev Su fortuna actual se estima en 7 mil millones de dólares, las cuales corresponden a su participación en Uralkali además de otras inversiones. Aunque este patrimonio debería ser aún mayor, pero su divorcio fue otro de los grandes ejes de la polémica en su particular vida. Elena y Dmitry se divorciaron en 2008, ya que ella alegó que le fue infiel en reiteradas ocasiones. Vendió gran parte de sus acciones en la empresa en 6.5 mil millones de dólares a finales de 2010 y su ex esposa logró que el tribunal suizo lo obligue a pagarle 4.5 mil millones. Finalmente, la cifra se redujo a 604 millones, aunque distintos medios aseguran que lograron un acuerdo menor que no revelaron al público.

Temas Millones