Ganó millones con los hits más escuchados de la época, pero casi queda en la ruina por insólitas deudas







Después de años de acumular ganancias, fue evadiendo responsabilidades y eso casi lo deja en bancarrota.

Los millones que le debía al IRS casi lo dejan en la ruina. Imagen: Freepik

Una gran cantidad de personas cantaron por años los éxitos de este icono de la música country, cuya voz y guitarra se han convertido en símbolos del género. Su estilo único y talento como compositor lo llevaron a consolidarse como una figura legendaria en escenarios de todo el mundo, ganando millones de dólares.

Sin embargo, detrás del brillo de sus giras y discos exitosos, se escondía una grave situación financiera que casi lo arrastra al abismo. Estamos hablando, nada menos que de Willie Nelson.

Willie Nelson La particular historia del artista country que ganó millones pero evadió muchísimos impuestos. Imagen: Sony Music El ascenso de Willie Nelson Desde sus humildes comienzos en Texas, Willie Nelson comenzó escribiendo canciones, tocando en locales modestos y poco a poco escaló en la industria musical. Con el paso del tiempo se consolidó como una figura clave del country “outlaw”, logrando una fidelización masiva del público gracias a su autenticidad, su guitarra “Trigger” como compañera inseparable, y composiciones que se convirtieron en clásicos.

Al llegar al punto de máximo éxito, sus conciertos se llenaban, los discos vendían muy bien, y su nombre se encontraba asociado al prestigio dentro del género. Sus ganancias le permitieron vivir un estilo de vida de estrella musical, ser parte de colaboraciones de renombre y lograr reconocimiento internacional.

Millones en deudas: los problemas legales del cantante A pesar de su éxito, Willie Nelson enfrentó un golpe inesperado cuando el Internal Revenue Service (IRS) reclamó que debía 16,7 millones de dólares en impuestos atrasados, junto a intereses y sanciones que elevaron la cifra aún más. Tras la notificación de impago, sus bienes fueron embargados, incluyendo su rancho, equipo y colecciones, convirtiendo su situación en una de las más mediáticas crisis financieras de un artista.

Para afrontar la deuda, Nelson lanzó un álbum especial titulado The IRS Tapes: Who’ll Buy My Memories? (Las cintas del IRS: ¿Quién comprará mis recuerdos?), cuyos ingresos fueron destinados para saldar parte del monto. Finalmente, tras negociaciones, ventas y el apoyo de amigos y fans, logró liquidar la deuda en un acuerdo con el IRS en 1993.

