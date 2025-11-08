Una gran cantidad de personas cantaron por años los éxitos de este icono de la música country, cuya voz y guitarra se han convertido en símbolos del género. Su estilo único y talento como compositor lo llevaron a consolidarse como una figura legendaria en escenarios de todo el mundo, ganando millones de dólares.
Ganó millones con los hits más escuchados de la época, pero casi queda en la ruina por insólitas deudas
Después de años de acumular ganancias, fue evadiendo responsabilidades y eso casi lo deja en bancarrota.
-
Siguió el legado de su padre en Wall Street para convertirse multimillonario: quién es Peter Kellogg
-
Dónde ver la película china que recaudó más u$s 2.000.000.000 y es la quinta más taquillera de la historia del cine
Sin embargo, detrás del brillo de sus giras y discos exitosos, se escondía una grave situación financiera que casi lo arrastra al abismo. Estamos hablando, nada menos que de Willie Nelson.
El ascenso de Willie Nelson
Desde sus humildes comienzos en Texas, Willie Nelson comenzó escribiendo canciones, tocando en locales modestos y poco a poco escaló en la industria musical. Con el paso del tiempo se consolidó como una figura clave del country “outlaw”, logrando una fidelización masiva del público gracias a su autenticidad, su guitarra “Trigger” como compañera inseparable, y composiciones que se convirtieron en clásicos.
Al llegar al punto de máximo éxito, sus conciertos se llenaban, los discos vendían muy bien, y su nombre se encontraba asociado al prestigio dentro del género. Sus ganancias le permitieron vivir un estilo de vida de estrella musical, ser parte de colaboraciones de renombre y lograr reconocimiento internacional.
Millones en deudas: los problemas legales del cantante
A pesar de su éxito, Willie Nelson enfrentó un golpe inesperado cuando el Internal Revenue Service (IRS) reclamó que debía 16,7 millones de dólares en impuestos atrasados, junto a intereses y sanciones que elevaron la cifra aún más. Tras la notificación de impago, sus bienes fueron embargados, incluyendo su rancho, equipo y colecciones, convirtiendo su situación en una de las más mediáticas crisis financieras de un artista.
Para afrontar la deuda, Nelson lanzó un álbum especial titulado The IRS Tapes: Who’ll Buy My Memories? (Las cintas del IRS: ¿Quién comprará mis recuerdos?), cuyos ingresos fueron destinados para saldar parte del monto. Finalmente, tras negociaciones, ventas y el apoyo de amigos y fans, logró liquidar la deuda en un acuerdo con el IRS en 1993.
- Temas
- Millones
Dejá tu comentario