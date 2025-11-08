"Vamos a competir": la respuesta de Marcos Galperin después del pedido de regulación a Shein y Temu

Lo dijo luego de que su compañía le declarara "la guerra" a las empresas chinas y se pidiera una regulación de las mismas.

Galperin recalcó que competirá contra las compañías chinas "de la misma manera que hasta ahora".

El fundador de Mercado Libre , Marcos Galperin , apuntó que desde la compañía "van a competir" contra las firmas chinas Shein y Temu, asegurando que "no está preocupado". Esta semana se conoció que el CEO de su firma pidió regulaciones más sólidas por el avance de las plataformas en el continente.

En paralelo, en los últimos días el CEO de Mercado Libre en Argentina , Juan Martín de la Serna , advirtió sobre este paso grande en Latinoamérica y pidió que se endurezcan las regulaciones en su contra al advertir que se trata de una situación de competencia desleal y una amenaza a las empresas locales y al empleo.

Allí, el representante parlamentario expresó el viernes: "Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada".

Entre esas personas, mencionó: "También el señor Galperín de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcos_galperin/status/1987100052121104719&partner=&hide_thread=false Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) November 8, 2025

Por su lado, De la Serna consideró que es necesario tener un marco regulatorio que sea igual para todos los competidores y remarcó que las regulaciones son importantes tanto en finanzas como en comercio.

¿Nueva competencia para ML? Con precios ultrabajos, desembarcó en Argentina la app Amazon Bazaar

Amazon anunció el lanzamiento en Argentina de Amazon Bazaar, una nueva aplicación de compras online con precios ultrabajos y una amplia selección de productos de moda, hogar y estilo de vida.

La app ya está disponible para descargar en las tiendas de iOS y Android, y marca un nuevo intento de la empresa por ampliar su presencia en el comercio electrónico local, donde la competencia por el segmento “low cost” es cada vez más intensa.

El movimiento de Amazon se interpreta como una respuesta al fenómeno global de Shein y Temu, las plataformas chinas que en los últimos meses revolucionaron las compras online con artículos de bajo costo, envíos internacionales y estrategias de marketing digital agresivas.