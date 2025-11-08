El hacker que robó criptomonedas con la esperanza de multiplicar sus millones y terminó perdiendo una fortuna







Perseguir millones con criptomonedas sin entender el mercado puede tener un final inesperado: esta historia real lo demuestra con crudeza.

Un paso en falso lo llevó del robo de millones en criptomonedas a una caída estrepitosa: la codicia terminó por devorarlo. Kaboompics.com

No se trató de una película de ciencia ficción ni de un experimento teórico de un foro techie: fue una historia real con un desenlace desastroso. En el universo de las criptomonedas, donde muchos sueñan con hacerse de millones en poco tiempo, también se multiplican los riesgos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un hacker quiso jugar con fuego: robó una suma millonaria en activos digitales, creyó poder duplicarlos y terminó cayendo en su propia trampa. La volatilidad del mercado, la presión social y una decisión impulsiva derivaron en una pérdida irreparable.

dollar-7948837_1280 (1) Quiso volverse leyenda con criptomonedas, robó millones y terminó como meme: el plan perfecto que no leyó la letra chica del mercado. Pixabay De robar a perder: la historia del hacker cripto El protagonista de esta historia aprovechó una vulnerabilidad en la plataforma Curve Finance, de donde extrajo aproximadamente US$ 62 millones en criptomonedas. Lo que buscaba era aprovechar el botín para operar en exchanges descentralizados y ganar aún más dinero.

Sin embargo, en lugar de proteger su ganancia, decidió reinvertirla de forma apresurada. Intentó utilizar activos volátiles en un contexto de tensión generalizada dentro del ecosistema cripto. Muchos usuarios comenzaron a especular con su próxima movida, y eso afectó el valor de las monedas que tenía en su poder.

En un intento por no perder liquidez, comenzó a vender parte de sus activos. Esa maniobra desencadenó una reacción en cadena: el valor de los tokens se desplomó y el hacker quedó atrapado en medio del caos financiero que él mismo ayudó a crear.

La situación provocó la pérdida de una parte importante de los fondos robados. A diferencia de otras historias de estafas digitales, esta vez el ladrón no logró escapar con el botín. En su afán por multiplicar los millones, terminó generando una lección para toda la comunidad cripto: no todo lo que brilla es oro.

Temas Millones

Criptomonedas