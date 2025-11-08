Millones de personas hoy en día dependen de sus teléfonos móviles. Las baterías de los celulares se han convertido en un elemento esencial de nuestra vida diaria, especialmente cuando se producen cortes de luz, fallos en la red eléctrica o simplemente estamos lejos de una fuente de energía convencional.
La mochila que se convierte en un enorme cargador portátil y fue diseñada para personas que no tienen hogar
Un nuevo invento que puede cambiarle la vida a millones de personas, independientemente de su situación económica.
En ese contexto, la misión de mantener operativo un dispositivo móvil se vuelve crítica, sobre todo para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad. Ante esta realidad surge un invento revolucionario que responde a esa necesidad de energía móvil y constante.
Un invento que movilizó a millones: la mochila para tener energía a donde vayas
Se trata de la Makeshift Traveler, una mochila equipada con un panel solar de 4 vatios ubicado en su parte superior, conectado a una batería interna recargable de 10.000 mAh. Esta combinación permite que, tras aproximadamente 4 a 6 horas de exposición directa al sol, se obtenga energía suficiente para cargar de 2 a 3 veces un teléfono inteligente, lo cual representa una autonomía real para situaciones sin acceso a la red eléctrica.
La mochila no solo actúa como cargador solar, sino que está pensada como un paquete de apoyo para personas sin hogar: su carcasa exterior es impermeable y está fabricada con botellas de agua recicladas, lo cual agrega un valor ecológico al diseño. Además, incluye una serie de recursos adicionales como funda de almohada de nylon, bolsa de dormir, poncho de lluvia, radio, linterna, agua, calcetines, un estuche de higiene y otros elementos de supervivencia ligera que facilitan la vida de quien la utiliza.
Este proyecto nació de la organización The HomeMore Project, que decidió responder a la petición de personas en situación de calle que tenían teléfono pero no podían cargarlo. La mochila representa una innovación con sentido social: proveer energía móvil, dignidad y utilidad en una sola solución portátil.
