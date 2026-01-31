El arriesgado inversor de criptomonedas que se volvió millonario en solo dos días + Seguir en









En el mundo volátil de las criptomonedas, una historia reciente volvió a poner en primer plano el atractivo de los millones y las apuestas al límite.

El increíble movimiento de este trader que cambió su vida en horas. Pixabay

En un mercado donde la euforia y el pánico se alternan a la velocidad de un tuit, hay apuestas que parecen cuento. En el universo de los millones y las criptomonedas, los rastros que dejan las billeteras en la blockchain permiten reconstruir jugadas que, para cualquiera afuera, suenan imposibles.

Eso le pasó a un trader anónimo que, en cuestión de horas, transformó una suma inicial chica en una cifra que cambia la vida. No hubo entrevistas ni selfies con autos: solo una billetera, un movimiento puntual y un token que se disparó contra toda lógica.

Trading Criptomonedas Freepik Pantallas con gráficos y cotizaciones: el trading de criptomonedas seduce por la promesa de millones, pero también expone a giros bruscos. Freepik De miles a millones: cuál fue la estrategia de este trader de criptomonedas Según el registro on-chain, el 5 de octubre una billetera identificada como 0x8844c242cf3d0716f489579a5a968901b9e9ebb6 retiró 5 BNB desde Binance, valuados en ese momento en 5.756 dólares. Con ese capital, el inversor decidió mover la plata hacia un entorno descentralizado y buscar un trade de alto riesgo.

La jugada se ejecutó a través del DEX de OKX. Ahí el trader compró una cantidad enorme de unidades del token, un activo de perfil ultra especulativo. En vez de diversificar o entrar de a poco, apostó fuerte de entrada y quedó expuesto al vaivén completo del precio.

El resultado fue explosivo: la posición pasó a valer alrededor de 1,6 millones de dólares. El salto implicó una multiplicación aproximada de 280 veces respecto del monto inicial, un rendimiento que rara vez aparece incluso en mercados muy volátiles.

El seguimiento de la operación surgió de datos analizados por LookonChain, que reconstruyó el recorrido de la billetera y la valuación de los activos al momento del reporte. En total, la ganancia estimada rondó el 133.060% en apenas dos días, un recordatorio brutal de que, en este terreno, el premio y el golpe suelen viajar pegados.

