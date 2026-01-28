¿Quién es el multimillonario de criptomonedas que pretende conquistar el espacio? + Seguir en









Desde el mundo de las criptomonedas surge una figura que ahora mira más allá de la Tierra.

Una figura clave de la criptomonedas impulsa un proyecto que busca cambiar las reglas del juego. Foto: Jed McCaleb Vast Space

En un mundo donde las criptomonedas mueven millones y cambian de manos en segundos, también aparecen fortunas que saltan de la pantalla a proyectos físicos. Esa lógica, típica del ecosistema cripto, se cruza con la carrera global por infraestructura espacial privada, un negocio que promete redefinir el “después” de la órbita tradicional.

Detrás de esa apuesta asoma Jed McCaleb, un nombre con peso en la historia del blockchain. Tras impulsar empresas clave del sector, ahora pone su propio capital en un objetivo ambicioso: construir una estación espacial comercial con Vast, una startup que busca ganar lugar en un tablero donde ya juegan otros gigantes.

0x0 (3) El salto de un referente de las criptomonedas hacia un proyecto tecnológico ambicioso abre un nuevo capítulo donde millones y visión a largo plazo se cruzan. Forbes La historia de Jed McCaleb y Vast Antes de hablar de cohetes y módulos, Jed McCaleb se hizo un lugar como pionero en el universo cripto. Su recorrido combina intuición tecnológica y movimientos rápidos: fue parte de varias etapas fundacionales del mercado, con proyectos que empujaron la adopción masiva y también arrastraron polémicas.

Uno de sus primeros hitos en el mundo de los activos digitales fue Mt. Gox, una plataforma de intercambio de Bitcoin que abrió camino cuando todavía era un nicho. McCaleb la creó a comienzos de la década pasada y luego se desprendió del proyecto; con el tiempo, ese exchange quedó marcado por un ataque informático que sacudió a toda la industria.

Más adelante, cofundó Ripple, pero se alejó tras diferencias con el rumbo de la compañía. En ese cambio de etapa aparece un dato clave: el vínculo con XRP, el token asociado al proyecto, que terminó como una de las bases de su fortuna gracias a las ventas realizadas con el paso de los años.

En 2014, McCaleb vuelve a apostar fuerte y cofundó Stellar, un competidor directo de Ripple enfocado en acelerar pagos entre países. Ese salto consolida su perfil: un emprendedor que no se queda quieto y que, con el tiempo, decide llevar esa lógica a otro terreno. Diseno-sin-titulo-13-1 Con millones en criptomonedas, un empresario reorienta su apuesta hacia un plan que apunta alto, pero no depende de promesas fáciles. Foto: Heritage Space Miles de millones: el patrimonio de Jed McCaleb La mayor parte del patrimonio de McCaleb se explica por su rol temprano en Ripple y por la venta gradual de los tokens que acumuló como cofundador. Según los perfiles que siguen su historial, se desprendió de sus últimas unidades de XRP en 2022, un cierre que ordenó su exposición cripto y dejó una cifra difícil de imaginar para la mayoría: 2.900 millones de dólares. Con ese respaldo, McCaleb financia casi de forma personal el despegue de Vast, con sede en Long Beach y un equipo que ronda el millar de empleados. La empresa proyecta lanzar su primer prototipo, Haven-1, en 2026 y avanzar luego con Haven-2, una estación pensada para reemplazar a la Estación Espacial Internacional cuando NASA avance con su retiro previsto para 2031. En el camino, sumó una inversión de In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, que también obtiene un lugar de observación en su directorio.

