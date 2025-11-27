El austero empresario que tiene más de 10 mil millones de dólares y no quiere dejarle ni un centavo a sus hijos + Seguir en









Es una eminencia en el ámbito de los negocios y ha generado mucha polémica por la decisión que tomó respecto a su herencia.

Al igual que padre, no quiere dejarle una herencia a sus hijos por un particular motivo. Reuters

La gente que acumula millones de dólares suele tener sus particularidades. En especial si estos tienen herederos, ya que el debate pasa a ser si se quedarán o no con la fortuna que consiguieron sus padres. Aunque parezca impensado, muchos no siempre están convencidos de dejarles su dinero.

Ken Fisher aplica perfecto a este último tema, ya que logró tener un abultado patrimonio dentro del mundo de las inversiones. Pero el multimillonario tiene una posición tomada y no quiere dejarles nada a sus hijos.

Ken Fisher Bloomberg La postura del empresario respecto a su herencia fue apoyada por otros multimillonarios. Bloomberg La historia de Ken Fisher y cómo se convirtió en multimillonario A diferencia de sus herederos, Fisher no tuvo una gran fortuna para ayudarlo a forjar su imperio. Comenzó su carrera con solo 250 dólares en su bolsillo y mucha ambición. Fundó su empresa en 1979 en un marco de incertidumbre para una época en la que no era normal apostar por otros negocios.

Confiar en emprendimientos arriesgados terminó siendo la receta del éxito a la hora de fundar Fisher Investments, una de las gestoras de activos más importantes de todo el mundo. Pero detrás de los buenos resultados están las enseñanzas de su padre, quien desde pequeño le explicó que la libertad de tomar decisiones es más importante que el lujo.

Fisher es una figura llamativa y no es por ostentar, ya que maneja el mismo Volvo hace 25 años y confesó no tener ropa de diseñador ni elegante. Y esto mismo quiere dejarles a sus hijos, a quienes apoyará mientras esté vivo, pero no piensa dejarles una gran herencia para forjar su camino y espera que ellos mismos logren alcanzar la prosperidad por su cuenta.

Miles de millones: el patrimonio de Ken Fisher Actualmente, el patrimonio neto de Ken Fisher está estimado en 11.8 mil millones de dólares, producto de las inversiones realizadas por Fisher Investments además de otros negocios. Pero también no cuenta con grandes gastos ni mansiones ni yates. También es una figura respetada dentro del ámbito académico y literario. Es normal que Forbes u otras revistas importantes de negocios incluyan sus artículos sobre conocimientos financieros. Son leídos por millones y consideran que es una de las voces más influyentes en el mundo de las inversiones.

